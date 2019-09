Aktualizované: Progresívne Slovensko a strana Spolu pôjdu ako koalícia aj do parlamentných volieb

"Chceme ukázať, že vieme spolupracovať, pretože to je jediná cesta, ako posunúť naše Slovensko dopredu. Naša generácia má šancu na túto zmenu, starí politici ju nebudú chcieť, ale my ideme spoločne do parlamentných volieb, aby sme ukázali, že je to možné,“ vysvetlil dôvody spojenia oboch strán Truban.