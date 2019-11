Aktualizované: Princ Harry sa stal otcom, vojvodkyňa Meghan porodila ich prvé dieťa

LONDÝN 6. mája (WebNoviny.sk) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan majú prvého syna. Radostnú správu oznámil samotný vojvoda zo Sussexu s tým, že sú s manželkou "absolútne nadšení".

Princ Harry sa zároveň poďakoval verejnosti za podporu počas manželkinho tehotenstva. Ako tiež prezradil, ešte stále rozmýšľajú nad menom novorodenca.

Buckinghamský palác oznámil, že bábätko po narodení vážilo 3 260 gramov a princ Harry bol pri pôrode. "Kráľovná, vojvoda z Edinburghu, princ z Walesu, vojvodkyňa z Cornwallu, vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea, lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale, gróf Spencer boli informovaní a sú potešení touto správou. Vojvodkynina matka, Doria Ragland, ktorá je nadšená z príchodu jej prvého vnúčaťa, je s ich kráľovskými výsosťami vo Frogmore Cottage," uviedol palác.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa zosobášili 19. mája 2018. To, že čakajú prvé dieťa, oznámili vlani v októbri. Bábätko je ôsme pravnúča kráľovnej Alžbety II. a siedme v nástupníckej línii na britský kráľovský trón.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.

