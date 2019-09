Aktualizované: Premiér Pellegrini chce presvedčiť Lajčáka, aby ostal ministrom

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) nesúhlasí s demisiou šéfa rezortu zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

Uviedol to na piatkovom brífingu. Doplnil, že Lajčák je odborník a človek na správnom mieste.

Podľa Pellegriniho Slovenská republika viackrát ťažila z jeho skúseností a kontaktov v zahraničí.

Premiér doplnil, že pred Slovenskom stoja viaceré výzvy, ako napríklad predsedníctvo vo významných inštitúciách. "Spravím všetko pre to, aby som Miroslava Lajčáka presvedčil, aby zostal ministrom zahraničných vecí. Ide o politika svetového formátu, ktorý je rešpektovaný na všetkých dôležitých zahraničných fórach. V záujme zachovania našej zahraničnopolitickej orientácie bude najlepšie, ak pán Lajčák zostane na svojom poste," povedal Pellegrini.

„Hovorím to veľmi vážne. Vnímam, že z dôvodu rozhodnutia pána ministra sú obavy o zmene zahraničnopolitickej orientácie, ktorú si niektorí môžu s demisiou spájať. Slovenská republika za 25 rokov svojej existencie písala úspešný príbeh krajiny s jasnou a predvídateľnou politikou. Vnútropolitický konsenzus posúval krajinu vpred, umožnil nám vstúpiť do EÚ, NATO, ale aj eurozóny. Chcem jasne povedať a odkázať všetkým, že náš životný a hodnotový priestor je EÚ a bezpečnosť našej krajiny je spojená s naším členstvom v Aliancii,“ povedal v piatok premiér Pellegrini.

Do Marakéša nikto nejde

Predseda vlády ďalej Pripomenul, že aj naša ekonomická prosperita je naviazaná na trh západných ekonomík. „Nedovolím, aby sme opustili tento hodnotový a ekonomický priestor, ktorý vytvára podmienky na rozvoj krajiny a je garantom celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,“ dodal.

Pokiaľ ide o dôvod Lajčákovej demisie – to, že NR SR odmietla prijať globálny kompakt o migrácii z dielne OSN a koaličná Slovenská národná strana (SNS) nechce, aby do Marakéša ktokoľvek cestoval, Pellegrini doterajšie stanovisko vlády potvrdil a vyhlásil, že tam nikto nejde. „Do Marakéša nikto nejde. Marakéš je pasé. Vybavené. Finito,“ dodal premiér.

Pripustil, že diskusia o tomto pakte nebola racionálna, bola plná vášní a emócií. Napriek tomu chce presvedčiť Lajčáka, aby uprednostnil záujem SR pred svojím vlastným. „Nerád by som ho stratil, budem ho prosiť, aby zostať,“ zdôraznil premiér.

Zrušená cesta premiéra do Katovíc



Pellegrini takisto uviedol, že rozumie osobnej integrite ministra, ktorý dopredu avizoval svoj postoj a dal najavo, ako bude vnímať niektoré postoje a vyjadrenia kolegov z politickej scény.



„Ako predseda vlády som presvedčený, že toto nemôže byť dôvod rezignácie,“ vyhlásil ďalej s tým, že sú pre nás výzvy, o ktorých ešte možno nevieme, predsedníctvo v OBSE, ktoré rieši napríklad rusko-ukrajinské vzťahy. Lajčáka bude presviedčať celý víkend, dokonca preto, aby sa v pondelok mohli stretnúť, zrušil aj zahraničnú cestu do Katovíc.



Pripustil však, že papier je papier a procedúry sú spustené na margo toho, že Lajčák už odovzdal prezidentovi demisiu. S prezidentom Andrejom Kiskom sa Lajčák stretne ešte aj v utorok.

Kto by mohol nahradiť Lajčáka



Napriek tomu, že Pellegrini ešte dúfa, že sa mu Lajčáka podarí presvedčiť, už sa špekuluje o možných nástupcoch. Skloňuje sa meno predsedu Smeru-SD Roberta Fica či Pellegriniho zahraničnopolitického poradcu a bývalého veľvyslanca v USA Petra Kmeca.



Podľa premiéra ide o hypotetické otázky, mal by to byť ale „špičkový diplomat, ktorý pôsobil v diplomacii veľa rokov a mohol by byť dôstojným nástupcom,“ priblížil svoju predstavu. Priamo k Ficovmu menu sa nevyjadril. Dodal, že na Slovensku je viacero ľudí, ktorí by mohli spĺňať požiadavky na ministra zahraničných vecí, ale zároveň vyzval, aby sme neboli neúctiví k Lajčákovi, ktorý ešte sedí na svojej stoličke.



Pellegrini čelil aj otázke, či zahraničnopolitickú orientácie neurčuje namiesto rezortu diplomacie predseda SNS a NR SR. Premiér sa ohradil a zdôraznil, že ju robila aj robí vláda na základe expertíz ministerstva.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

