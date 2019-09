Aktualizované: Poslanci presunuli hlasovanie o dôchodkovom strope, zmenu opäť navrhol Podmanický

BRATISLAVA 6. decembra (WebNoviny.sk) - Hlasovanie o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla budúceho roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, parlament opäť posunul. O osude ústavného zastropovania penzijného veku by mali poslanci rozhodnúť až na januárovej schôdzi.

Záujem rokovať

Procedurálny návrh na presunutie hlasovania na januárovú schôdzu parlamentu podal poslanec za Smer-SD Ján Podmanický. Tento návrh zdôvodnil tým, že deklarovaná podpora sa pohybuje okolo ústavnej väčšiny a niektorí poslanci prejavili záujem o tomto návrhu ešte rokovať.

Procedurálny návrh na presun hlasovania podal Podmanický aj na októbrovej schôdzi, po ktorom poslanci hlasovanie o ústavnom strope na penzijný vek presunuli na november.

Ako uviedol Podmanický po hlasovaní, strana Smer-SD považuje návrh ústavného zákona za tak významný, že nechce pracovať pod časovým tlakom.

"Už dnes sa deklarovaná podpora poslancov pohybuje okolo trojpätinovej, ústavnej väčšiny a niektorí poslanci celkom nevylúčili podporu tomuto ústavnému zákonu," povedal. Ďalšími rokovaniami chce pravdepodobnosť toho, že parlament ústavný zákon schváli, zvýšiť čo najviac.

O podpore návrhu ústavného zákona chce Podmanický rokovať aj s poslancami NR SR za Most-Híd. "Doterajšie rokovania nevylučujú možnosť, že by za určitých okolností za to zahlasovali," povedal. Podľa neho je veľká šanca, že ústavné zastropovanie penzijného veku parlament nakoniec schváli. "Možno aj dnes, keby sme hlasovali, tak by ústavný zákon prešiel, ale sme si povedali, že nepôjdeme do rizika," dodal.

Podľa navrhovaného ústavného zákona by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali ešte na októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Zabezpečenie v starobe

Za posunutie návrhu ústavného zákona do druhého čítania v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov zaň hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Navrhovaný ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok. Do návrhu ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde.

V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

