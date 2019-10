Aktualizované: Polícia zatkla zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea a chce ho postaviť pred súd

LONDÝN 11. apríla (WebNoviny.sk) - Britská polícia zatkla zakladateľa platformy WikiLeaks Juliana Assangea. Muž pred siedmimi rokmi získal útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby sa vyhol vydaniu do Švédska.

Zbavili ho azylu

Tamojšie úrady ho stíhali v prípade znásilnenia, ktorého sa v tejto škandinávskej krajine údajne dopustil v roku 2010. Ekvádor mu preto poskytol politický azyl. Polícia potvrdila, že Assangea vzali do väzby a "hneď, ako to bude možné", sa postaví pred súd.

Ekvádorský prezident Lenín Moreno potvrdil, že jeho vláda zbavila Assangea azylu po takmer siedmich rokoch, odkedy ho prichýlili na svojom veľvyslanectve v Londýne. Dôvodom najnovšieho rozhodnutia vlády bolo "opakované porušovanie medzinárodných dohôd a denných protokolov".

Bojí sa vydania do USA

Assange neopustil veľvyslanectvo od augusta 2012, a to pre strach, že by ho mohli zatknúť a vydať do USA za publikovanie množstva vojenských a diplomatických informácií prostredníctvom WikiLeaks. Londýnska polícia ho zatkla na veľvyslanectve vo štvrtok. Spravila tak na základe zatykača z roku 2012.





Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt sa poďakoval Morenovi s tým, že Assange "nie je hrdina a nikto nie je viac ako zákon". Na správu o zatknutí už reagoval aj hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. "Dúfame, že dodržia všetky jeho práva," uviedol Dmitrij Peskov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !