Aktualizované: Odborári odmietajú hromadné prepúšťanie v U. S. Steel Košice, za stav v podniku vinia manažment

30.7.2019 (Webnoviny.sk) - Zabrániť hromadnému prepúšťaniu v košickom U. S. Steel bude v najbližšom období snahou odborárov tohto oceliarenského podniku. S manažmentom spoločnosti chcú rokovať o zachovaní súčasných podmienok kolektívnej zmluvy, ktorá hromadné prepúšťanie neumožňuje, aj v novej kolektívnej zmluve. Tá súčasná je platná do 31. marca 2020.

Nemali by doplatiť na horšie časy

Ako uviedli predstavitelia Odborového zväzu (OZ) KOVO na utorkovej tlačovej besede v Košiciach, zamestnanci, ktorí sa v predchádzajúcich rokoch starali o prosperitu spoločnosti, by nemali doplatiť na horšie časy firmy. Odborári chcú hľadať riešenia aj s predstaviteľmi vlády. Za súčasný stav v podniku je ale podľa nich zodpovedný manažment, ktorý ho má aj riešiť.

„My s manažmentom budeme rokovať, ako neprepúšťať ľudí, hľadať vnútorné rezervy a ísť aj do investícií,“ uviedol predseda OZ KOVO Emil Machyna. Hľadať riešenia na úkor zamestnancov a prepúšťanie ľudí označil za neférovú hru. Na úsporách by síce spoločnosť podľa neho dokázala ušetriť zhruba 68 miliónov dolárov, má to ale svoje technologické hranice.

„Môžete znižovať náklady, ale keď to robíte len na úkor ľudí a zvyšujete produktivitu práce len prácnosťou, máte obmedzené limity. Ak to prepísknete, spoločnosť môže padnúť. Je nutné produktivitu práce zvyšovať aj investíciami,“ uviedol Machyna.

Málo investovali

Ako predseda OZ KOVO dodal, spoločnosť za 19 rokov pôsobenia na Slovensku investovala veľmi málo. „A keď, tak z podpory štátu, alebo eurofondov, aby eliminovala dopady v rámci environmentálnej politiky. Ak chce byť konkurencieschopná, rozhodne sa musí investovať oveľa viac,“ upozornil Machyna, podľa ktorého za posledné tri roky zarobila spoločnosť miliardu dolárov, ktoré vyviezla.

„Keby sa časť z týchto peňazí investovala, som presvedčený, že tá situácia by bola lepšia a podmienky pre zamestnanosť a konkurencieschopnosť by boli iné. Ale je to otázka manažmentu a jeho stratégie. My to nevieme ovplyvniť. Ale vieme chrániť ľudí, a to za každú cenu robiť budeme, a chceme na budúci rok dohodnúť opäť takú kolektívnu zmluvu, aby ochránila ľudí, aby neboli prepúšťaní a mali stabilitu, lebo odviedli kus práce pre túto spoločnosť a vytvárali hodnoty, ktoré mala táto spoločnosť použiť. Teraz chceme, aby vrátili niečo aj v prospech ľudí a to je náš základný cieľ,“ povedal Machyna.

Ako dodal predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Juraj Varga, súčasná kolektívna zmluva, platná do konca marca 2020, zabraňuje hromadnému prepúšťaniu. V zmluve majú navyše ochranu pred prepúšťaním aj zamestnanci, ktorí majú odpracovaných v spoločnosti 35 rokov. Podobnú ochranu by chceli mať aj v novej kolektívnej zmluve. „Budeme robiť všetko pre to, aby k hromadnému prepúšťaniu nedošlo,“ uviedol Varga.

Boli zachované pracovné miesta

Zároveň pripomenul riešenie v prípade ukončenia prevádzky radiátorov, ktorú od 1. augusta preberá nový investor. Ohrozených bolo 144 zamestnancov spojených s touto výrobou, 126 zamestnancov napokon prešlo pod nového investora za tých istých platových podmienok.





„Takúto formu si zvolil náš zamestnávateľ. Nás teší to, že boli zachované pracovné miesta a ľudia, ktorí si tam našli prácu nie sú ohrození a pokračujú vo svojom pracovnom a rodinnom živote. Takto mienime postupovať, čo sa týka ochrany zamestnancov, a sme zjavne nespokojní s tým, čo bolo 19. júla oznámené, že sa bude drasticky prepúšťať,“ uviedol Varga. Aktuálnu atmosféru medzi zamestnancami označil za veľmi nervóznu.





„Keď sme za posledné tri roky boli veľmi ziskový a sanovala sa korporácia, očakávame aj my, že v tomto období, ktoré práve zažívame, a nie je šťastné, nás bude sanovať korporácia,“ dodal.

Investovali miliardy dolárov

Od vstupu americkej spoločnosti do Košíc preinvestoval U. S. Steel dve miliardy dolárov, uviedol v reakcii pre agentúru SITA hovorca spoločnosti U. S Steel Košice Juraj Bača.





„Pred rokom sme dokončili masívnu výstavbu kotlov za vyše 120 miliónov eur a vďaka vysoko účinnej kombinovanej metóde výroby elektrickej energie dostávame doplatok na takto vyrobenú energiu. Na čo však upozorňujeme, je fakt, že na poplatkoch za prevádzku systému platíme štátu trikrát toľko, a to aj za energiu nami vyrobenú a vnútri podniku spotrebovanú. Tento stav nás dostáva do veľmi nevýhodnej pozície oproti našim konkurentom zo susedných štátov EÚ,“ uviedol Bača.





Zároveň dodal, že spoločnosť pokračuje v prípravách v januári oznámenej investície do linky na výrobu elektrotechnickej ocele. K otázkam o požiadavkách odborárov v rámci kolektívnej zmluvy Bača dodal, že kolektívnu zmluvu nikdy nevyjednávali cez médiá. "Určite s nimi budeme rokovať, ale nie cez médiá“, podotkol.





Vedenie U.S. Steelu v piatok 19. júla oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Urobili tak v súvislosti so situáciou na trhu s oceľou v Európe, ktorá sa nezlepšuje.





V druhej polovici júna oznámila spoločnosť znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch vysokých pecí a od 1. mája sa v U.S. Steele pracuje v štvordňovom pracovnom týždni. V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov. Podnik patrí do americkej korporácie U.S. Steel.

