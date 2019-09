Aktualizované: Nitrianski poslanci schválili zákaz herní a kasín, z mesta však nezmiznú naraz

NITRA 14. júna (WebNoviny.sk) – Nitrianski mestskí poslanci v piatok na mimoriadnom zastupiteľstve schválili úplný zákaz herní a kasín na území mesta. Urobili tak na základe petície za zákaz hazardu, ktorú podpísalo viac ako 23-tisíc ľudí.

Petíciu podpísali tisíce ľudí

Z 31 mestských poslancov bolo prítomných 25, z toho 24 hlasovali za a jeden sa zdržal. Herne a kasína nezmiznú z Nitry naraz, ale postupne, ako im budú končiť licencie. Nové licencie už prevádzkovateľom mesto neudelí.

„Dnes (v piatok, pozn. red.) sa nám podarilo schváliť všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu. Chcem sa poďakovať všetkým 24 poslancom, ktorí hlasovali za, je to vypočutie hlasu ľudu,“ povedal na brífingu po zastupiteľstve primátor Nitry Marek Hattas. Zdôraznil, že petícia za zákaz hazardu je najväčšou petíciou, aká kedy v Nitre bola.

Podpísalo ju 23 082 ľudí, teda 35 percent občanov nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste. Pre úspešnosť petície treba vyzbierať 30 percent podpisov.

„Kasína a herne nebudú môcť byť nikde – nariadenie ich zakazuje v bytových domoch, hoteloch, v priestoroch pre spoločenské udalosti. V Nitre je teraz vydaných 23 licencií, v tomto roku sa skoční platnosť trom podnikom, v nasledujúcom roku piatim,“ priblížil hovorca Nitry Tomáš Holúbek.





Medzi majiteľmi vydaných licencií nie je ani jedna firma z Nitry. Od júla vstupuje do platnosti novela zákona, podľa ktorej môžu herne získať licencie až na päť rokov. Mimoriadne mestské zastupiteľstvo sa preto konalo ešte pred týmto termínom.





Iniciatíva Zastavme hazard odovzdala radnici aj staršiu petíciu s viac ako 20-tisíc podpismi, ktorú zbierala v roku 2016 podľa starého zákona o hazarde. Po zmene zákona robila tento rok ďalšiu petíciu na nových petičných hárkoch a vyzbierala vyše 23-tisíc podpisov.





„Sme veľmi radi, že medzi poslancami bola takáto vysoká podpora, nedúfali sme, že hlasovanie bude až také jednoznačné, no o to väčšia je naša radosť a vďaka. V Nitre sa podarila historická vec – bola vypočutá vôľa občanov, ktorú písomne vyjadrila tretina voličov, obyvateľov mesta,“ zhodnotil po zastupiteľstve člen petičného výboru Zastavme hazard Matúš Libant.

Tisíce ľudí majú problém s gamblerstvom

Petičiari argumentujú najmä tým, že hazard ničí životy závislým ľuďom, rozvracia rodiny, prináša narúšanie verejného poriadku aj trestnú činnosť ako krádeže.

„Na Slovensku má 50-tisíc ľudí problém s gamblerstvom. V susednom Česku vypočítali, že na jednu korunu z vybratých daní z hazardu sa musí spoločnosť skladať tromi – štyrmi korunami nákladov, ktoré zahŕňajú napríklad liečbu závislých, políciu či súdy,“ uviedol Anton Chromík z iniciatívy Zastavme hazard.

Na zastupiteľstvo prišiel aj Dušan Endrödy, ktorý má podľa vlastných slov spálňu šesť – sedem metrov od herne. Hovorí, že ruch pochádzajúci z herne mu narúša nočný pokoj a znehodnocuje nehnuteľnosť. Celé noci musí počúvať štartovanie áut, v letnom období aj motoriek, permanentné hučanie klimatizácie a „akademické debaty podgurážených ľudí“.





Ročný príjem Nitry z hazardu je 600-tisíc eur. Mesto oň príde, nie však hneď v takejto výške. Príjmy budú klesať postupne, ako budú zanikať herne a kasína. Tento rok vyberie mesto menej o 5 000 eur, v roku 2020 o 100-tisíc eur, v roku 2021 o 500-tisíc eur, v rokoch 2022 až 2024 o 550-tisíc eur a po roku 2024 o 600-tisíc eur. „Máme dostatok času na to, aby sme mestskú kasu pripravili na tento výpadok,“ zhodnotil primátor.

Právnici pripravujú viacero podaní

Podľa viceprimátora Daniela Balka by približne 400 ľudí, ktorí momentálne v Nitre pracujú v herniach a kasínach, nemalo mať problém nájsť si v Nitre inú prácu. Pracovných ponúk je mnoho, nezamestnanosť je nízka a do voľných priestorov po herniach prídu nové prevádzky.





Navyše, o prácu neprídu hneď, niektorí až o niekoľko rokov, argumentuje Balko. Regulácia hazardu podľa neho nestačí. Ak by v Nitre platilo len to, že herne nemôžu byť 200 metrov od škôl a od inej herne, pre centrum mesta by to zmenu neprinieslo. „Mohli by byť na každých 200 metroch a ešte sa ich tam zmestí ďalších desať,“ povedal Balko.





Asociácia zábavy a hier takýto výsledok hlasovania poslancov očakávala. Avizuje, že podnikne právne kroky. „Zo strany mesta ide o bezprecedentné porušovanie niekoľkých zákonných podmienok a vážne spochybňujeme aj samotné prešetrenie petície, keďže primátor sa v nej osobne angažoval a tlačil na jej vyzbieranie. Právnici preto pripravujú viacero podaní, ktoré nateraz nebudeme konkretizovať, ale veríme, že celý prípad bude mať súdnu dohru,“ reagovala hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !