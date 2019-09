Aktualizované: Našli čierne skrinky z havarovaného Boeingu spoločnosti Ethiopian Airlines

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Na mieste nehody Boeingu 737 Max 8 spoločnosti Ethiopian Airlines našli vyšetrovatelia čierne skrinky. "Našiel sa digitálny zapisovač letových údajov (DFDR) a zapisovač hlasu v kokpite (CVR) letu ET302," informovala letecká spoločnosť na Twitteri.

Let ET302 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorý smeroval z Addis Abeby do kenskej metropoly Nairobi, havaroval šesť minút po štarte, o 08:44 miestneho času (06:44 SEČ), zhruba 50 kilometrov na juh od Addis Abeby. Na palube bolo 149 cestujúcich a osem členov posádky.

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.