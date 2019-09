Aktualizované: Mládková skončila deviata vo finále K1 500 m, Ladičová sa umiestnila rovnako v C1 200 m

aktualizované 25. augusta, 15:24

MONTEMOR-O-VELHO 25. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Ivana Mládková skončila na 9. mieste vo finále disciplíny K1 500 m na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho. Mládková počas finálovej jazdy bola aj šiesta, resp. siedma, ale v záverečných 200 m sa pred ňu napokon dostali všetky zostávajúce súperky.

Mládková takmer zopakovala umiestnenie spred roka z MS v Račiciach, kde finišovala na päťstovke na ôsmom mieste. Majsterkou sveta sa stala Maďarka Danuta Kozáková, ktorá do svojej bohatej zbierky úspechov pridala dvanásty titul, z toho tretí na olympijskej päťstovke.



"Včera sa mi jazdilo pocitovo lepšie ako dnes, hoci ráno som sa cítila dobre. Otočil sa vietor, nebolo to také ako včera, skôr bezvetrie. Podmienky boli teda výborné. Vedela som, že toto bude moja posledná ťažká päťstovka v tomto roku, chcela som si to čo najviac užiť. Škoda, že som neskončila o jedno-dve miesta vyššie. So semifinálovou jazdou som bola určite spokojnejšia. Vo finále som sa v eufórii snažila dať do toho všetko a možno preto sa tam vyskytli chybičky," uviedla Ivana Mládková pre RTVS.

Slovensko mala zastúpenie aj v ženskom A-finále v C1 na 200 m, Gabriela Ladičová vo svojej premiére v bojoch o medailu na svetovom šampionáte skončila deviata. Deväťnásťročná talentovaná Šamorínčanka sa od začiatku pohybovala na siedmom až ôsmom mieste, ale napokon "spadla" na poslednú deviatu priečku.



Ladičová urobila v porovnaní s vlaňajškom obrovský výkonnostný skok, keďže pred rokom na MS v Račiciach skončila síce tiež deviata, ale v B-finále, čiže celkovo osemnásta.

"Je to neskutočný a úžasný pocit. Všetky tie pretekárky, ktoré som v semifinále predstihla, boli pred rokom ešte výkonnostne ďaleko predo mnou," uviedla Ladičová ešte pred začiatkom finále pre RTVS.

Majsterkou sveta sa stala kanadská favoritka Laurence Vincentová-Lapointová, ktorá pridala do zbierky deviatu zlatú medailu z majstrovstiev sveta, resp. šiestu v disciplíne C1 200 m.

V sobotu popoludní zabojuje o medaily ešte slovenský štvorkajak na 1000 m v zložení Samuel Baláž, Juraj Tarr, Erik Vlček, Gábor Jakubík (14.26 h).

Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike Finálové výsledky zo soboty ŽENY C1 200 m: 1. Laurence Vincentová-Lapointová (Kan.) 45,567, 2. Olesia Romasenková (Rus.) 46,242, 3. Dorota Borowská (Poľ.) 46,812,... 9. Gabriela Ladičová (SR) 48,892 K1 500 m: 1. Danuta Kozáková (Maď.) 1:47,254 min, 2. Lisa Carringtonová (N. Zél.) 1:47,984, 3. Oľga Chudenková (Biel.) 1:48,724,... 9. Ivana Mládková (SR) 1:52,244 MUŽI C1 1000 m: 1. Sebastian Brendel (Nem.) 3:48,390, 2. Martin Fuksa (ČR) 3:49,625, 3. Isaquias Dos Santos (Braz.) 3:50,190 K1 1000 m: 1. Fernando Pimenta (Portug.) 3:27,666, 2. Max Rendschmidt (Nem.) 3:28,391, 3. Josef Dostál (ČR) 3:29,177

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !