Aktualizované: Minimálna mzda by sa mala radikálne zvýšiť, vyhlásil Fico po rokovaní s odborármi

29.7.2019 (Webnoviny.sk) - Minimálna mzda by sa mala od začiatku budúceho roka radikálne zvýšiť. Po rokovaní s odborármi to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

"Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2020 musí byť vyššie ako ostatné zvýšenie minimálnej mzdy," povedal. Ako uviedol, kým od začiatku tohto roka sa najnižšie hrubé zárobky zvýšili o 40 eur na 520 eur, od začiatku budúceho roka by mala minimálna mzda stúpnuť výraznejšie. "Keby bolo na mne, je to 600 eur a nikomu by sa nič nestalo, keby vláda rozhodla o 600 eurách," povedal.

Automatické zvyšovanie platov

Podľa Fica by sa mala prijať legislatíva, podľa ktorej by sa minimálna mzda automaticky zvyšovala podľa rastu priemernej mzdy na Slovensku, pričom by minimálna mzda tvorila 60 % z priemernej mzdy.

"Vzorec, ktorý by mal byť aj európsky prijatý, že 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve by mala tvoriť minimálna mzda, je veľmi správny vzorec," povedal. Najneskorším termínom, odkedy by sa podľa Fica mal tento vzorec uplatňovať, je 1. január 2021.

Avizoval, že takýto legislatívny návrh sa poslanci Smeru pokúsia predložiť už na jeseň tohto roka. Fico zdôraznil, že zvyšovanie minimálnej mzdy nikdy nemalo negatívny dopad na vývoj zamestnanosti.





"Prídeme s právnou úpravou, ktorá zmení parametre pri nadčasoch," sľúbil odborárom.





Nad 100 nariadených nadčasových hodín až do 400 hodín ročne sa podľa Fica bude musieť zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť. "Nevylučujeme, že za takéto nadčasové dohodnuté hodiny bude musieť zamestnávateľ zaplatiť viac," povedal Fico. Nadčasy sa podľa Fica stanú významnou témou volebného programu Smeru.

Obmedzuje sa práca v noci

V súvislosti so zvýšením, či zavedením nových príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci Fica potešilo, že sa obmedzuje práca v noci a v nedeľu, čo je podľa neho správne. "My toto hodnotenie považujeme za pozitívne," povedal. Zamestnávatelia podľa neho zisťujú, že práca v noci a v nedeľu je drahšia a táto práca sa presúva na iný čas.





"Naďalej budeme tlačiť na rast miezd," zdôraznil Fico. Upozornil na to, že podiel miezd na hrubom domácom produkte je na Slovensku jeden z najnižších v Európskej únii.





Smer a odborári tiež budú spoločne presadzovať, aby sa zmenili podmienky priznávania predčasných starobných dôchodkov. V súčasnosti môže človek odísť do predčasnej penzie najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, pričom za dva roky sa starobný dôchodok znižuje o 12,5 %.





Sankcia v podobe nižšieho dôchodku za to, že ide občan do predčasnej penzie, by sa podľa Fica mohla znížiť na polovicu. "Nech to nie je 12,5 percenta, ale nech je to 6,25 percenta alebo 6 percent," povedal. Predstavitelia Smeru s odborármi diskutovali aj o ochrane krajiny pred klimatickými zmenami.

Zamestnávatelia sú pripravení diskutovať

Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško upozornil na to, že odborári sa s predstaviteľmi Smeru nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy na rok 2020, ale len na tom, že by sa najnižšie hrubé zárobky mali razantnejšie zvýšiť a na tom, že minimálna mzda by mala predstavovať 60 % z priemernej mzdy na Slovensku.





Odborári podľa neho diskutovali aj o zrýchlení práce pracovných súdov, zvýši sa vážnosť inšpekcie práce. "Postavenie zamestnanca na pracovisku sa musí zmeniť v prospech zamestnanca," povedal. Za dôležitý šéf KOZ považuje aj rast miezd v štátnej a verejnej správe.





Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martin Hošták pre agentúru SITA uviedol, že RÚZ je pripravená rokovať o nastavení mechanizmu valorizácie minimálnej mzdy v prípade nedohody sociálnych partnerov.





"Vzorec by mal odrážať kľúčové parametre očakávaného vývoja ekonomiky SR," povedal. V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy na rok 2020 zdôraznil, že zamestnávatelia prejavili vôľu o tejto téme rokovať. "Nakoľko sa rokovanie neuskutočnilo, počkáme si na návrh vlády, ktorý bude predložený na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !