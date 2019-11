Aktualizované: Husté sneženie komplikuje dopravu, Šturec uzavreli a cez Donovaly kamióny neprejdú

BANSKÁ BYSTRICA 28. januára (WebNoviny.sk) – Sneh od rána komplikuje dopravu na celom území Banskobystrického kraja. Ako agentúru SITA informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru, pre husté sneženie uzavreli pre všetky vozidlá obojsmerne horský priechod Šturec a cestu I/9 zo Žiaru nad Hronom do Handlovej. Donovaly sú uzavreté pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky.

Čerstvý a kašovitý sneh

Pre nákladné vozidlá je neprejazdná aj cesta I/51 z obce Ladzany v okrese Krupina smer Levice (Tlstý Vrch) a premávku tam koordinuje policajná hliadka. Podľa centrálneho dispečingu Banskobystrickej regionálnej správy ciest sú ostatné cesty aj horské priechody zjazdné, čo zabezpečuje všetka technika v teréne. Na cestách je čerstvý, prípadne kašovitý sneh s hrúbkou od dvoch do piatich centimetrov.

Pre celý Banskobystrický kraj vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varovania prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi dnes do 12:00, pred snežením do 18:00 a pred poľadovicou do utorka 29. januára do 12:00. V niektorých miestach môže počas dňa napadnúť 20 až 35 centimetrov nového snehu.

„Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity v doprave a pohybe osôb. Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.,“ uvádza SHMÚ.

Kolóny v okolí Nitry

Dopravu v Nitre v pondelok komplikuje sneženie. Cesty sú zjazdné, vodiči musia prispôsobiť jazdu povahe vozovky a poveternostným podmienkam. Ako agentúru SITA informoval Ľubomír Muzika, hlavné cestné ťahy v Nitre sú mokré a posypané. „Robilo sa celú noc. V teréne máme momentálne 17 mechanizmov,“ povedal.

Pre sneženie sa v Nitre a okolí tvoria kolóny. „Väčšia časť mestských aj prímestských autobusových liniek z tohto dôvodu mešká, pričom meškania dosahujú bežne 20 minút a viac, v niektorých prípadoch prekročili aj hodinu,“ informovala dopravná spoločnosť Arriva Nitra. Arriva momentálne neobsluhuje zastávku Prameň na linke 11, ostatné linky premávajú v celej trase.

V Trnave ešte nevyhlásili krízový stupeň

Cestári Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) majú už od nočných hodín v teréne všetku dostupnú techniku na zimnú údržbu. Všetky cesty sú podľa Vladimíra Víťazku zo Správy a údržby ciest TTSK zjazdné, s vrstvou mokrého snehu.





V Trnavskom kraji napadalo 10 až 12 centimetrov čerstvého snehu. Cestári zabezpečujú momentálne štandardnú údržbu, podľa Víťazku nebolo potrebné vyhlásiť žiadny z krízových stupňov.





Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja počas zimy zabezpečuje zjazdnosť približne 1 600 kilometrov ciest II. a III. triedy vo vlastníctve kraja a na objednávku Slovenskej správy ciest sa stará aj o približne 260 kilometrov ciest I. triedy. Podľa vypracovaného operačného plánu zimná údržba sa začala vlani 15. novembra.





