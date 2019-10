Aktualizované: Hazard na Slovensku by kontroloval nový úrad, návrh novely počíta aj s patologickými hráčmi

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) - O licencie na hazardné hry na internete sa budú môcť na Slovensku uchádzať aj súkromné domáce spoločnosti a firmy z Európskej únie. Predpokladá to nový zákon o hazardných hrách, ktorý v stredu schválila vláda.

Podľa aktuálnej legislatívy má totiž na prevádzkovanie týchto hier monopol národná lotériová spoločnosť Tipos. S novými pravidlami pritom súvisí aj nové vymedzenie druhov hazardných hier a vymedzenie novej štruktúry a hierarchie licencií.

Otvorenosť trhu internetových hier

Novinkou má byť aj nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má mať kontrolu hazardu na starosti. Podľa ministerstva financií, ktoré návrh pripravilo, si to vyžaduje vyššia miera otvorenosti trhu internetových hier, ktorú nový zákon predpokladá.





Regulačný úrad by mal mať zároveň prístup k základným údajom o hrách v reálnom čase cez zriadenie prístupu k údajom prevádzkovateľa internetových hier.

Do pôsobnosti úradu by mali prejsť s výnimkou legislatívy všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä udeľovanie licencií, ukladanie sankcií a správa odvodov.

Ochrana hráčov

Nový zákon zavádza novinky aj v oblasti ochrany hráčov. Po novom sa má od budúceho roka zaviesť register vylúčených osôb, na základe ktorého bude ľuďom z registra zamedzený prístup k hazardným hrám. Majú v ňom byť ľudia poberajúci pomoc v hmotnej núdzi, vysokoškoláci so sociálnym štipendiom alebo patologickí hráči.





Zároveň sa zvyšuje minimálny počet výherných prístrojov v prevádzke na 15 kusov a obmedzujú sa prevádzkové hodiny herní s tým, že v čase od 3:00 do 10:00 bude hranie zakázané. Rozširujú sa tiež kompetencie obcí, ktoré napríklad budú môcť počas dvanástich dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier. Obce tiež po novom rozhodnú o tom, či budú mať herne v blízkosti škôl alebo škôlok.

Z novej legislatívy by mal pritom ťažiť aj rozpočet. Za udelenie licencií a z následných poplatkov by malo podľa prepočtov rezortu financií v budúcom roku do verejných zdrojov pribudnúť vyše 64 mil. eur, v roku 2020 dodatočných takmer 25 mil. eur.

Štandardné európske prostredie

Na druhej strane zriadenie nového úradu si vyžiada ročné náklady zhruba 6 mil. eur. Nový zákon má navrhovanú účinnosť od 1. marca budúceho roka a schváliť ho musí ešte Národná rada SR.

Navrhované nastavenie systému hazardných hier na Slovensku, ktorý má byť postavený na zavedení systému dane z výhier a možnosti prevádzkovať online kasína platne licencovanými spoločnosťami pritom podľa Asociácie stávkových spoločností SR posúva slovenský trh k štandardnému európskemu prostrediu.

Výkonný riaditeľ asociácie Peter Papanek tvrdí, že práve takýto prístup pomáha vytlačiť nelegálnych prevádzkovateľov na internete a zmenšiť čierny trh. Zároveň štát získa väčšiu kontrolu nad trhom s hazardnými hrami a hráči vyššiu spotrebiteľskú ochranu.

Internetový hazard sa podľa Remišovej privatizuje

Opozícii sa však nový zákon o hazarde nepozdáva. Poslankyňa za OĽaNO Veronika Remišová tvrdí, že nový zákon nezlepší úpravu hazardu a privatizuje internetový hazard. Výsledkom podľa nej môže byť, že zisky štátu v budúcnosti klesnú.

Navyše podľa nej liberalizácia online hazardných hier aj pre súkromné firmy nevyrieši problém s nelegálnymi hazardnými internetovými stránkami. Kritizovala tiež zriadenie nového Úradu pre reguláciu hazardných hier, ktorý považuje za zbytočné rozrastanie byrokracie a taktiež absenciu štúdií o dopadoch zákona na sociálnu a spoločenskú sféru.

"Vyzývame preto ministra Kažimíra a premiéra Pellegriniho, aby tento zákon stiahli, pretože prináša v prvom rade prospech prevádzkovateľom hazardu a nie ľuďom," uviedla na stredajšej tlačovej konferencii.

Reakcia ministra Kažimíra

Minister financií Peter Kažimír však oponuje, že návrh sa snaží iba legalizovať to, čo sa na internete v ilegálnej forme už v súčasnosti deje.

"Problémom je, že dnes desaťtisíce Slovákov ilegálne hrajú tieto hry a náš návrh je poskytnúť možnosť legálneho hrania pod kontrolou štátu. Je pokrytecké sa tváriť roky, že ilegálne hranie je problém, ktorý si nechceme všímať a je lepšie, ak ho prikryjeme monopolom Tiposu," povedal v stredu po rokovaní vlády.

Zároveň uisťuje, že zmenami v regulácii hazardných hier nebude ukrátený ani šport, ktorý je sčasti financovaný práve z výnosov z hazardu. Nová úprava sa totiž nedotkne monopolu štátneho Tiposu, čo sa týka číselných lotérií. A práve z výnosov z nich sa šport na Slovensku dotuje.

