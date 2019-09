Aktualizované: Fantastický Volko získal striebro na európskych hrách v Minsku

aktualizované 23. júna, 20:23

MINSK 23. júna (WebNoviny.sk) - Šprintér Ján Volko získal ďalšiu cennú medailu. Na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku skončil slovenský reprezentant v konečnom účtovaní behu na 100 m druhý časom 10,38 sekundy, keď lepší o tri stotinky lepší výkon (10,35) zabehol až Portugalčan Carlos Nascimento v záverečnom štvrtom súboji 6 tímov.

Čakanie bolo nepríjemné

Bronz si vybojoval Turek jamajského pôvodu Jak Ali Harvey (10,42), ktorý štartoval v rovnakom behu ako víťazný Nascimento. Informoval o tom facebookový profil Slovenského atletického zväzu.

"Bolo naozaj veľmi zvláštne sedieť pred televíznou obrazovkou a získať striebro," reagoval Ján Volko pre web Slovenského atletického zväzu na konečné poradie stovky v Minsku.

"V poslednom behu som skôr predpokladal, že rýchly bude Harvey a nie Nascimento. Čakanie bolo nepríjemné, pretože na dopingovej kontrole mi prišlo nevoľno. S mojím výkonom nie sme s trénerkou spokojní, ale musíme sa s realitou vyrovnať. Už je však všetko za mnou, idem bojovať ďalej a s tímom sa pokúsime postúpiť do semifinále. Ďakujem všetkým za podporu."

Prvá slovenská medaila

Zverenec trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko však čakal na konečné poradie stovky vyše 8 hodín: on totiž bežal už o 11.04 h v prvom súboji, štvrtý duel sa skončil približne o 19.10 h.

Slovenský šprintérsky rekordér si vybojoval už svoju šiestu veľkú medailu na významnom medzinárodnom podujatí - z halových ME má na 60 m zlato (2019) a striebro (2017), z ME 2017 do 23 rokov zlato na 200 m a striebro na 100 m, na Svetovej univerziáde 2017 získal bronz na 200 m a teraz na EH 2019 striebro na 100 m.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !