Aktualizované: Fantastická Vlhová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne (video)

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová vyhrala piatkový obrovský slalom Svetového pohára v českom Špindlerovom Mlyne. V súčte oboch kôl dosiahla čas 2:24,69 min, čo bolo o 11 stotín rýchlejšie ako druhá v celkovom poradí Nemka Viktoria Rebensburgová.

Tretie miesto si vyjazdila s odstupom 60 stotín Američanka Mikaela Shiffrinová. Vedúcej žene hodnotenia obrovského slalomu vo Svetovom pohári Shiffrinovej nestačil ani najlepší čas v druhom kole na víťazstvo. Po prvej jazde bola Shiffrinová až štvrtá.

Vlhová bola líderka už po prvom kole, ked viedla pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou o 48 stotín sekundy. Vo skvelej atmosfére pred takmer 8000 divákmi, z ktorých polovicu tvorili Slováci, stačil Vlhovej v druhom kole aj šiesty najlepší čas na celkové víťazstvo.

Slovenská reprezentantka štartovala v druhom kole ako úplne posledná a logicky mala aj najviac rozbitú trať. Snehový podklad v Špindlerovom Mlyne bol výrazne poškodený dažďom a plusovými teplotami v predchádzajúcich dňoch.





"Bol to naozaj veľký boj nielen so súperkami, ale aj s traťou a počasím. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale nakoniec som to zvládla. Mám tu veľmi veľa fanúšikov, čo je pre mňa výnimočné. Cítim sa ako na domácich pretekoch," uviedla Petra Vlhová v prvom televíznom interview, cituje ju portál laola1.at.

Neskôr na tlačovej konferencii dodala: "Vedela som, že v druhom kole bude Mikaela na mňa tlačiť a som rada, že mi to vyšlo. Som šťastná aj za to množstvo fanúšikov, ktorí sem prišli a fantasticky ma povzbudzovali. Cítim, že zjazdové lyžovanie na Slovensku sa zaradilo k veľmi sledovaným športom a pre mnoho detí sa stávam vzorom. Vynasnažím sa ďalej zlepšovať."

"Som spokojná s mojou druhou jazdou, ale z prvého kola som zo seba sklamaná. Po pokazenom prvom kole som si vravela, že musím všetko napraviť a som rada, že je z toho aspoň pódiové umiestnenie. K malému glóbusu za obrovský slalom mi ešte negratulujte, potrebujem 3 body. Ešte sa teda neteším," povedala Mikaela Shiffrinová.





Dvadsaťtriročná Liptáčka v Špindlerovom Mlyne pridala do zbierky úspechov deviaty triumf v pretekoch Svetového pohára, tretí v obrovskom slalome a zároveň tretí v tejto sezóne. Celkovo má na konte už 23 pódiových umiestnení, jej aktuálna bilancia je 9 víťazstiev - 9 druhých miest a 5 tretích priečok.





Je pozoruhodné, že v najtechnickejšej disciplíne, v ktorej pred touto sezónou nepatrila do elitnej žrebovacej sedmičky Svetového pohára, dosiahla štvrté víťazstvo v neprerušenej sérii.





Začala ju triumfom 1. februára v slovinskom Maribore, pokračovala v polovici februára ziskom zlatej medaily na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, pred týždňom dominovala v Európskom pohári na domácom kopci v Jasnej a teraz po prvý raz v kariére zvíťazila aj v najznámejšom českom lyžiarskom stredisku v Krkonošiach. V tejto sezóne Svetového pohára triumfovala Vlhová aj v decembrovom obrovskom slalome v rakúskom Semmeringu.





Shiffrinová má blízko k zisku malého glóbusu za obrovský slalom, keďže pred poslednými pretekmi SP 2018/2019 v Andorre má náskok 97 bodov pred Vlhovou. Slovenka poskočila z tretej na druhú priečku o 4 body pred Francúzku Tessu Worleyovú. Tá skončila v piatkových pretekoch až na šiestom mieste.

Shiffrinová je už istou víťazkou celkového poradia SP a tiež hodnotenia slalomu. V oboch týchto poradiach obhajovala celkové triumfy spred roka.

"Som veľmi rád, ako sa to celé skončilo. Nie sú to tie emócie, aké boli na majstrovstvách sveta. Je to niečo iné, pretože každé preteky sú iné. Sem prišlo veľa Slovákov povzbudiť Petru a je neskutočné, že dokázala zvíťaziť. Verím, že si to všetci užili, pretože viac sa už nedá," uviedol Boris Vlha, brat P. Vlhovej a stály člen tímu Vlhovcov vo Svetovom pohári.





"V obráku mať spolu s majstrovstvami sveta štyri pódiá a z toho štyri víťazstvá, to je neskutočná bilancia. Celá sezóna je neskutočná. Zajtra môže ísť Petra s pokojom, pretože v slalome už o nič nejde. Dnes šlo o veľa a ešte aj ide, keďže stále nie je rozhodnuté," dodal Boris Vlha.





Otec Igor Vlha bol, pochopiteľne, vo svojom hodnotení pre slovenské médiá rovnako šťastný. "Peťa nám to asi robí naschvál, keď nám adrenalím zdvíha a znižuje. Budem sa opakovať, ale v konečnom dôsledku každého zaujíma na konci len farba na časomere. Našťastie, dnes bola zelené. Máme za sebou krásne preteky. Gratulujem všetkým dievčatám k výkonom. Ďakujem všetkým Slovákom, ktorí sem prišli. Je to pre celý slovenský národ zadosťučinenie, to je pre nich. Vravím si, že v Špindlerovom Mlyne sme doma, máme totiž aj rodinu v Česku."

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Špindlerov mlyn Obrovský slalom (1. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:12,59 min, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,48 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,60, 4. Federica Brignoneová (Tal.) +1,49, 5. Meta Hrovatová (Slovin.) +1,83, 6. Eva-Maria Bremová (Rak.) +1,97.

Obrovský slalom (1.+2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 2:24,69 min, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,11 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,60, 4. Meta Hrovatová (Slovin.) +1,83, 5. Eva-Maria Bremová (Rak.) +1,97, 6. Tessa Worleyová (Fr.) +2,18

Poradie vo Svetovom pohári (po 30 z 35 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1854 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 1175, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 865, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 697 bodov, 5. Ragnhold Mowinckelová (Nór.) 677, 6. Federica Brignoneová (Tal.) 636

Poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 7 z 8 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 515 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 418, 3. Tessa Worleyová (Fr.) 414

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára bilancia 9 – 9 – 5 (celkovo 23) 1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom 1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom 1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom 1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom 1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom 1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom 1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom 1. miesto – Maribor (Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom 1. miesto - Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom 2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom 2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom 2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom 2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom 2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom 2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom 2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom 2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom

3. miesto – Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom 3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom 3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom 3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom 3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia

