Aktualizované: Dráma vyvrcholila víťazstvom Slovákov v Prahe, florbalisti obhájili deviate miesto

PRAHA 7. decembra (WebNoviny.sk) - Reprezentanti SR obhájili na majstrovstvách sveta florbalistov 2018 (1. - 9. decembra) v Prahe deviate miesto spred dvoch rokov. Slováci v záverečnom vystúpení zdolali Estóncov 7:5 v piatkovom stretnutí o umiestnenie. Najlepším hráčom tímu SR sa stal Ladislav Gál, ktorý strelil dva góly.

Majstrovstvá sveta florbalistov sa konajú každé dva roky. Slováci na záverečnom turnaji elitnej kategórie nechýbali od premiérovej účasti v roku 2012. Do elitnej osmičky vnikla reprezentácia SR dosiaľ jediný raz (2012). Všetky štyri MS absolvovali z aktuálneho kádra národného tímu Slovenska iba kapitán Lukáš Řezanina a útočník Ladislav Gál. Najbližšie sa šampionát uskutoční vo fínskych Helsinkách (4. - 12. decembra 2020).

Poľsko v zápase o 13. miesto zvíťazilo nad Thajskom jednoznačne 9:1. Jedenástu priečku v konečnom poradí obsadil Kanada, ktorá zdolala Austráliu 6:5. Do semifinále postúpili obe favorizované škandinávske družstvá. Švédsko deklasovalo vo štvrťfinále Lotyšsko 14:1, Fínsko triumfovalo nad Nemeckom 6:1

Do stretnutia vstúpili lepšie Estónci. Na gól Oskala Salma ešte odpovedal Ladislav Gál, ale Severania v úvodnej časti predali ďalšie dva góly. Počas prestávky sa zverenci Petra Koutného zmobilizovali, a v druhej tretiny vyrovnali na 3:3.

Estóncov poslal znovu do vedenia Ken Pähn a mohli pridať i ďalší gól, ale v presilovej hre pri vylúčení kapitána SR Lukáša Řezaninu sa nepresadili. V 37. min vyrovnal Filip Čonka-Skyba. Aj v záverečnej časti hry udrelo najprv Estónsko, ale druhý zásah Salma v zápase bol ich posledný na šampionáte v Prahe. Triumf Slovenska postupne zariadili Čonka-Skyba, Lukáš Ujhelyi a Mihal Dudovič.

Hlasy

zdroj: SZFB

Petr Koutný (tréner Slovenska): "Som na svojich zverencov hrdý, pretože sme všetkým dokázali, že vieme hrať florbal aj napriek jednej hlúpej prehre v najnevhodnejšom čase. Naša výkonnosť postupne stúpala a tí chlapci majú nízky vekový priemer, čiže ich šanca ešte len príde. Aj napriek tomu, že mi trénerské obdobie pri tejto reprezentácii končí, budem bojovať o jej predĺženie o ďalšie dva roky."

Ronald Gašparík (hráč Slovenska): "Bol to vyrovnaný zápas a presne taký sme aj očakávali. Prvá tretina nám ukázala, že to naozaj nebudeme mať dnes jednoduché, ale v ďalšom priebehu sme začali hrať to, čo skutočne vieme a v tretej tretine sme to len potvrdili. Estónci majú skvelú defenzívnu hru a nám to tam nechcelo spadnúť aj napriek veľkej snahe. Bojovali sme však za celé Slovensko a za deviate miesto a podarilo sa nám to.“

Michal Dudovič (hráč Slovenska): "Náročný zápas sme zvládli aj napriek tomu, že Estónci boli silní na loptičke a väčšieho objemu a nebolo vôbec jednoduché sa cez ich výbornú obranu presadiť. Teší nás toto víťazstvo, len nás stále mrzí jediná prehra s Lotyšmi."

Ladislav Gál (hráč Slovenska a najlepší hráč zápasu): "Vedeli sme, čo nás čaká a dlhšie sa nám to nedarilo prelomiť. Aj v súboji s Austráliou sa len veľmi ťažko hľadala potrebná motivácia. Chceli sme sa so šampionátom rozlúčiť víťazne. Ja osobne som sa proti Estóncom namotivoval už pred zápasom, pretože keď som začínal v reprezentácii, tak som proti nim odohral náročné zápasy, v ktorých nás zdolali. Niektorí v tomto tíme hrajú dodnes a mňa teší, že sa situácia postupne otáča.“