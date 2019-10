Aktualizované: Bugár už má podpisy na prezidentskú kandidatúru, verí si na postup do druhého kola

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Šéf Mosta-Híd Béla Bugár už vyzbieral viac ako 34-tisíc podpisov, v pondelok teda zastavuje zber podpisov pod petíciu na prezidentskú kandidatúru.

Informoval o tom novinárov predseda petičného výboru Rudolf Chmel, ktorý zároveň Bugára predstavil ako politika s dlhoročnými skúsenosťami, politického realistu a politika do zlého počasia.

Ako pokračoval Bugár, myslí si, že má reálne šance, aspoň na postup do druhého kola. Jeho kandidatúra dokazuje, že slovenská spoločnosť dospela, keďže pred desiatimi rokmi by kandidatúra člena národnostnej menšiny nebola možná. Myslí si, že prezident by mal spájať, aby sa spoločnosť naďalej nerozdeľovala. Takisto je presvedčený, že je dôležité, aby mal prezident skúsenosti.

„Je politik s nevšedným príbehom, 30-ročným aktívnym parlamentným príbehom politika, hoci toto slovo nemá v poslednom čase pozitívne konotácie,“ povedal Chmel s tým, že Bugár vždy uznával a presadzoval občiansky princíp. „Európske hodnoty a ľudské práva boli jeho doménami od vstupu do politiky,“ dodal Chmel s tým, že to sú presne tie hodnoty, ktoré by mal prezident vyznávať. Podľa neho má Bugár zmysel pre zjednocovanie, dialóg a konsenzus.

Bugár je presvedčený, že má šance aspoň na postup do druhého kola. Už len to podľa neho hovorí o charaktere štátu, pred desiatimi rokmi by asi jeho kandidatúra nebola možná. „Myslím si, že slovenská spoločnosť už dozrela,“ povedal Bugár.

Otvorí transparentný účet

Na Slovensku, ale aj v EÚ je podľa neho situácia vážna, existuje napätie v spoločnosti a preto je dôležité, aby mal budúci prezident skúsenosti, aby mohol prispieť k tomu, aby sa spoločnosť upokojila. Zároveň informoval o tom, že tento týždeň otvorí transparentný účet, kam aj on sám vloží peniaze, aj niektorí jeho kolegovia.

Podľa Bugára už majú v strane pripravené aj určité riešenie, kto by viedol stranu ďalej, ak by Bugár uspel a stal sa prezidentom. „Budeme o tom hovoriť vtedy, ak sa stane realitou prvá vec,“ dodal.





Takisto sa vyjadril aj k návrhu Smeru-SD k voľbe ústavných sudcov, ktorý by obišiel prezidenta. Bugár tento návrh už odmietol. „Takéto zásadné zmeny sa nedajú robiť tesne pred takouto zásadnou voľbou,“ povedal Bugár o návrhu, podľa ktorého by sudcov Ústavného súdu SR volil priamo parlament 90 hlasmi a prezidentovi by sa tak vzala kompetencia ich menovať.

Koaličná kríza podľa neho nemôže vzniknúť, pretože ak platí Koaličná zmluva, v prípade, že jedna strana navrhne niečo, čo nie je v programovom vyhlásení vlády, musia s tým súhlasiť aj zvyšné koaličné strany.

Kandidáta budú mať aj Smer-SD a SNS

Béla Bugár je zatiaľ jediným známym kandidátom na prezidenta spomedzi koaličných strán. Smer-SD by mal svojho kandidáta predstaviť ešte tento mesiac. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že národniari budú mať tiež vlastného kandidáta, dlhší čas hovorí o tom, že by mohla byť kandidátkou žena. V poslednom čase ale informoval, že ženy, ktoré oslovil, sa kandidovať nehrnú.

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka, pravdepodobne v marci. Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Medzi záujemcov o najvyššiu ústavnú funkciu patrí advokátka Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), podporu strán SaS a Spolu má vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Kandidovať sa chystajú aj František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody, svedok únosu Michala Kováča ml. Oskar Fegyveres aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Naposledy kandidatúru ohlásila riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.

