Aktualizované: Britská premiérka Theresa Mayová ustála hlasovanie o nedôvere

LONDÝN 12. decembra (WebNoviny.sk) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu neskoro večer ustála ako predsedníčka Konzervatívnej strany hlasovanie o dôvere. Za vyslovenie dôvery Mayovej, proti ktorej sa už dlhšie búrila veľká časť strany, nakoniec hlasovalo 200 poslancov konzervatívcov, hlasov proti bolo len 117.

Na to, aby uspela, pritom potrebovala hlasy 159 poslancov Konzervatívnej strany - teda podporu ich nadpolovičnej väčšiny. Výsledok tajného hlasovania zároveň znamená, že Mayová zostáva aj v kresle britskej premiérky a o jej osude na čele strany sa teraz nesmie hlasovať najmenej rok. Z postu premiérky by ju však stále teoreticky mohlo zosadiť hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente, ktoré by iniciovala opozícia.

Mayová presviedčala rebelujúcich straníkov

Mayová sa v stredu večer ešte krátko pred hlasovaním snažila presvedčiť rebelujúcich členov svojej strany, aby jej nevyslovovali nedôveru. Mayová svojim straníckym odporcom okrem iného sľúbila, že ak ju teraz nechajú pri straníckom kormidle, odíde od neho aj sama, a síce ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2022, do ktorých tak stranu povedie už nový líder.

Hoci čakanie na hlasovanie o Mayovej sprevádzala v stredu napätá atmosféra, podľa britských stávkových kancelárií bol výsledok jasný už dlho vopred. V jednotlivých spoločnostiach bol kurz na Mayovej zotrvanie vo funkcii šéfky konzervatívcov extrémne nízky, čo znamenalo, že bookmakeri o Mayovej zotrvaní v úrade vôbec nepochybovali.

Nespokojnosť v otázke brexitu

Jedna z najväčších britských stávkových kancelárií, William Hill, z tohto dôvodu dokonca už v podvečer zastavila prijímanie stávok na to, či sa Mayová vo funkcii udrží, alebo ju odvolajú. "Sme si stopercentne istí, že zvíťazí," odôvodnil to hovorca spoločnosti Rupert Adams.

Dôvodom nespokojnosti s Mayovou v radoch jej vlastnej strany je najmä jej počínanie si v otázke brexitu. Medzi konzervatívcami je aj skupina tých, ktorí sú proti samotnému odchodu Británie z Európskej únie, a tých Mayová dráždi svojim neochvejným zotrvávaním pri myšlienke, že krajina z únie musí odísť v každom prípade.

Mayová totiž striktne odmieta nové referendum o brexite, napriek tomu, že už dlhé mesiace je väčšina Britov naklonená zotrvaniu v únii, čo ukazujú všetky prieskumy verejnej mienky. S Mayovej vedením však neboli spokojní ani tí konzervatívci, ktorí síce sú za brexit, ale predstavovali si ho inak. K nim sa radí napríklad aj stále vplyvný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

