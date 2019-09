Aktivisti z Extinction Rebellion rušia plán, nad letiskom Heathrow nevypustia drony

LONDÝN 16. júna (WebNoviny.sk) - Aktivisti z britskej mimovládnej organizácie Extinction Rebellion (Protest proti vyhynutiu) v nedeľu oznámili, že rušia svoj pôvodný plán, podľa ktorého chceli púšťať nad londýnskym letiskom Heathrow drony.

Koncom mája ktosi zverejnil internetovú komunikáciu medzi členmi skupiny, v ktorej diskutovali o použití dronov, a tento plán sa vzápätí stretol s ostrou kritikou z viacerých miest.

Aktivisti chceli pristúpiť k protestu v niektorý júnový deň a následne možno až desať dní za sebou na začiatku júla. "Nebudeme robiť v júni ani júli tohto roku žiadne akcie na letisku Heathrow," oznámili však v nedeľu.

Kritika od vlády aj letiska

Plánovanú akciu skupiny, ktorá sa zviditeľnila aprílovými blokádami a demonštráciami proti nečinnosti britskej vlády v boji proti globálnemu otepľovaniu, ostro kritizovali viacerí členovia britskej vlády aj predstavitelia letiska.

Charlotte Vere, ktorá je vo vláde zodpovedná za leteckú dopravu, aktivistom pohrozila, že "za používanie dronov s cieľom úmyselne ohroziť bezpečnosť je maximálnou sadzbou doživotie".

"Je to nezodpovedný čin, ktorý, ak by bol realizovaný, by mohol ohroziť životy cestujúcej verejnosti a našich kolegov," uviedlo letisko.

"Súhlasíme s tým, že je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám, to si ale vyžaduje, aby sme konštruktívne spolupracovali - nie aby sme zásadným spôsobom porušovali zákony, a to práve vtedy, keď sa ťažko pracujúci ľudia chystajú ísť na zaslúžené dovolenky s rodinou či priateľmi," uvádza ďalej Heathrow.

Leví podiel leteckej dopravy

Aktivisti z Extinction Rebellion plánovali protestmi s použitím dronov ochromiť prevádzku letiska a vymôcť si tým od vlády zrušenie plánu na jeho rozšírenie.

Práve letecká doprava má podľa vedcov leví podiel na emisiách skleníkových plynov prispievajúcich k výrazným klimatickým zmenám, ktoré by mohli v horizonte niekoľkých desiatok rokov vážne ohroziť život na Zemi.

Protest proti rozširovaniu letiska Heathrow má Extinction Rebellion stále v pláne, ako však v nedeľu vyhlásilo, nebude púšťať drony v letových dráhach lietadiel a protesty, keď budú naplánované, oznámi s dvojmesačným predstihom, aby sa cestujúci stihli zariadiť.





