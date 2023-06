Aktivačné práce sa môžu úplne zastaviť, varuje Ledecký, ohrozí to najchudobnejšie rodiny

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentného výboru pre sociálne veci a poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimír Ledecký upozorňuje na hrozbu úplného zastavenia aktivačných prác.

Financie na aktívnu politiku trhu práce sú podľa neho skoro vyčerpané a financovanie aktivačných prác, ktoré do tejto politiky spadajú, je tak od septembra ohrozené, keďže zmluvy sú účinné len do tohto mesiaca. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Zdroje sa rýchlo míňajú

„Dnes vidíme, že aktivačné práce sa obmedzili a zdroje na vytváranie pracovných miest sa rýchlo míňajú. Hrozí, že od septembra tieto aktivity nebude mať štát z čoho financovať," uviedol Ledecký.

Zmene spôsobu financovania predchádzala novela zákona z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Dovtedy bolo financovanie aktivačných prác nesystémové a financie naň mohol získať v podstate ktokoľvek.

Novela zabezpečila, že oblasť aktívnej politiky je efektívnejšie spravovaná cez adresnejšie prideľovanie zdrojov. Cieľom je, aby neboli zneužívané.

„Zmena zákona bola prospešná a dobrá, no bez zabezpečenia financovania môže byť katastrofou práve pre najchudobnejšie rodiny,“ vysvetlil Ledecký.

Práca je základ

Podľa predsedu sociálneho výboru sa týmto zasiahne do tých najbiednejších rodinných rozpočtov.

„Tieto rodiny naozaj prepočítavajú každý cent. Nemajú toľko talentu, schopností či zručností, ako náš svet potrebuje. Neberme aspoň najschopnejším z nich možnosti zamestnať sa. Musíme nepretržite podporovať vytváranie pracovných príležitostí, pretože práca je základ," dodal Ledecký s tým, že na tento problém už upozornil aj aktuálnu ministerku práce Soňu Gaborčákovú.

