Aktéri káuz Gorila a Threema sa boja médií a zmeny vlády po voľbách

„Boja sa ešte jednej veci, zmeny vlády po voľbách, ale médiá sú to, čo ich brzdí,“ uviedol Vozár v RTVS. „Médiá sú strážne psy demokracie a prostredníctvom médií občania vykonávajú kontrolu politickej moci v štáte. Je jasné, že ak by nedošlo k medializácii obidvoch nahrávok, asi by sme sa nerozprávali o žiadnych zmenách v súdnictve alebo vyvodzovaní politických dôsledkov,“ povedal Řádek.