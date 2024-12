Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi.

Treba sa dôsledne riadiť uvedenými pokynmi, aby sa žiadatelia vyvarovali doterajších chýb:

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt





1. Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, konkrétne tu: Kontakty – pobočky.





Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadáte príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke (treba posunúť kurzorom nižšie).





2. E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách) tu: Kontakty – pobočky.





E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu).





3. Poštou zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.





4. Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.





Nový formulár si možno stiahnuť na tomto linku: PDF formát





https://www.socpoist.sk/ext_dok-10032020-np-ziadost-o-osetrovne—narok-uplatneny-v-suvislosti-s-koronavirusom_pdf/68342c





Word (doc) formát





https://www.socpoist.sk/ext_dok-11032020-np-ziadost-o-osetrovne-pre-koronavirus_doc/68348c





Školské zariadenia musia byť zatvorené

"Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe - poslať do pobočky," tvrdí hovorca poisťovne. Ak ide o zamestnanca, žiadosť posiela do pobočky podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistení do pobočky podľa trvalého bydliska.





Sociálna poisťovňa si následne overí, že školské zariadenie konkrétneho dieťaťa do 10 rokov veku je uzavreté a začne konanie o ošetrovné. Rozhodnutie o dávke zašle poisťovňa žiadateľovi poštou.





Ak ide o ošetrovné na dieťa nad 10 rokov veku, rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi.





Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Na ošetrovné má nárok:

- zamestnanec

- povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

- dobrovoľne nemocensky poistená osoba

- fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Podmienky nároku

Zamestnanec





potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo





potreba osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo





- fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať





- potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote





- absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania ošetrovného (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu)





- nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie





Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba SZČO





-potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo





- osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať





- potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

- zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Táto podmienka platí najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla potreba ošetrovania/starostlivosti o dieťa (výnimkou je, ak potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)





- nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania ošetrovného





Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.





Dobrovoľne nemocensky poistená osoba





- vznik potreby osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo

vznik potreby osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak

- dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie

- predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo





- fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať

- potreba osobného a celodenného ošetrovania/potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti (okrem aktuálneho nemocenského poistenia sa započíta akékoľvek ukončené nemocenské poistenie)





- zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Táto podmienka platí najviac za obdobie posledných päť rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie ošetrovného, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla potreba ošetrovania/starostlivosti o dieťa (výnimkou je, ak potreba osobného a celodenného ošetrovania/osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)





Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur. Zaplatením pohľadávky na poistnom sa podmienka zaplatenia poistného považuje pre nárok na dávku za splnenú.

Výška dávky v roku 2020

Ošetrovné sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ)





DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia; DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor





PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ), PDVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.





Percentuálna výška ošetrovného – 55 % DVZ alebo PDVZ od prvého dňa.





Sumy ošetrovného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

Vylúčenie nároku na výplatu

poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých

- sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

- má nárok na výplatu nemocenského

- má nárok na výplatu materského





Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa ošetrovné vypláca (ak sú doklady doručené včas).





Zdroj: Sociálna poisťovňa socpoist.sk









