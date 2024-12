Ako zasiahne koronavírus automobilový priemysel, ktorý je ťahúňom slovenskej ekonomiky?

Automobilový priemysel na Slovensku priamo zamestnáva viac ako 177-tisíc ľudí. Vládne opatrenia, týkajúce sa šírenia koronavírusu, však môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výrobné procesy.

Krízový štáb rozhodol o plošnom zatvorení všetkých škôlok a škôl, mnohí rodičia tak budú musieť so svojimi deťmi ostať doma. Na nútenej dovolenke sa tak môžu ocitnúť desiatky zamestnancov.

Aj napriek robotizácii je práca vo fabrikách naďalej závislá od ľudskej práce. Aký bude mať teda pravdepodobný výpadok zamestnancov vplyv na výrobu?

Trnavská automobilka prijala opatrenia

Hovorca trnavskej automobilky PSA Group Peter Švec uviedol, že v súčasnosti fabrika funguje v štandardnom režime. Nie je ohrozená výroba a automobilka si plní svoje výrobné plány. Už pred dvomi týždňami prijali preventívne opatrenia na ochranu zdravia svojich zamestnancov.

„Posledné dva týždne sme denne v kontakte s centrálou, ktorá koordinuje preventívne opatrenia na minimalizáciu rizík nakazenia koranvírusom. Pozorne teda sledujeme vývoj v závodoch v rámci skupiny a koordinujeme preventívne opatrenia prijímané aj vo výrobnom centre v Trnave,“ uviedol Švec.





Hovorca povedal, že v automobilke musia byť vždy pripravení na rôzne varianty. „Momentálne sa však sústredíme na minimalizáciu rizík a zatiaľ nemáme v pláne zastaviť výrobu. Výroba ide naplno, žiadne obmedzenia necítime. Na vstupe, teda v dodávke náhradných dielov, čo je mimochodom tá zraniteľnejšia časť, nemáme žiaden výpadok súčiastok,“ vysvetlil Švec prípadné okolnosti obmedzenia výroby.





V závode pracuje viac ako 4500 zamestnancov. Preto sa vedenie automobilky rozhodlo zvýšiť frekvenciu upratovania a dezinfekcie vo všetkých priestoroch fabriky, vrátane výrobných liniek.





Svojich pracovníkov denne informujú o nutnosti dodržiavania základných hygienických pravidiel, ako je vyhýbanie sa blízkemu kontaktu či dôležitosti umývania si rúk.





Švec uviedol, že zatiaľ neevidujú žiadnych zamestnancov, ktorí by boli podozriví z nakazenia sa koronavírusom, a ani žiadne potvrdené prípady.





V automobilke zrušili všetky služobné cesty do zahraničia, neprijímajú tiež žiadne návštevy v priestoroch automobilky. Sprísnené pravidlá sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí majú svojich zamestnancov v areáli závodu.





Zároveň platí 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátili z Talianska, Francúzska, Číny, Iránu a Južnej Kórey.





„Kontaktovali sme aj primátora mesta Trnava, aby sme sa vzájomne informovali o podniknutých a pripravovaných opatreniach. Ponúkli sme nášho zástupcu do krízového štábu mesta, aby existovala výmena informácií,“ informoval Švec.





Dodal, že v čase vypuknutia epidémie v Číne, musel každý návštevník automobilky vyplniť špeciálny dotazník. Ak navštívil toto ohnisko nákazy, nemohol vstúpiť do závodu. Postupne v automobilke zoznam krajín rozširujú a každý deň aktualizujú.

Mimoriadne opatrenia prijíma aj VW

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá zamestnáva rádovo tisícky zamestnancov, taktiež prijala mimoriadne opatrenia s cieľom minimalizovať riziká prípadného šírenia vírusu.





Zároveň sú v pravidelnom kontakte s Úradom verejného zdravotníctva a riadia sa odporúčaniami štátnych orgánov.





Svojich zamestnancov v automobilke pravidelne informujú o dôležitosti dodržiavania hygienických zásad. Podobne ako v trnavskej automobilke, rušia zahraničné služobné cesty ani nevpúšťajú návštevy do závodu.





Zintenzívnili dezinfekciu všetkých priestorov a zmluvných dopravcov vyzvali, aby vo väčšej miere dezinfikovali zamestnanecké autobusy. O preventívnych opatreniach boli informované aj dodávateľské firmy pôsobiace v areáli závodu.





Hovorkyňa VW Lucia Kovarovič Makayová uviedla, že aj napriek zatvoreniu škôl v Bratislavskom kraji, fabrika funguje v štandardnom režime. Táto situácia sa výroby zatiaľ nedotkla.





Je preto pravdepodobné, že aj napriek vládnym opatreniam o celoplošnom zatvorení škôl, sa výroba nespomalí. V súvislosti s koronavírusom automobilka momentálne neeviduje ani žiadne problémy s dodávkami súčiastok.





Predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že VW už pocítil 90-percentný pokles záujmu o luxusné vozidlá v Číne, kde sa situácia postupne zlepšuje.„Keďže slovenská ekonomika je otvorenou ekonomikou, situácia v Číne a celej Európe sa nevyhnutne dotknú aj SR,“ povedal premiér počas tlačovej konferencie po zasadnutí krízového štábu.





V Kii zatiaľ fungujú v štandardnom režime

Žilinská automobilka Kia tiež funguje bez výrazných problémov. Aj napriek tomu, že župa rozhodla o zatvorení škôl, výroba nie je ohrozená.





Hovorca Ján Žgravčák informoval, že v rámci ochrany zdravia zamestnancov, prijala automobilka viacero preventívnych opatrení, aby sa zabránilo šíreniu nákazy do výrobných priestorov. Konkrétne opatrenia, ktoré v automobilke zaviedli, však nechcel bližšie špecifikovať.





Dodal, že v Kii veľmi pozorne sledujú vývoj situácie, operatívne prijímajú opatrenia a komunikujú s krízovým štábom. Žgravčák dodal, že ak bude nevyhnutné spomaliť výrobu, budú tak musieť urobiť.

Automobilky budú musieť minimalizovať dopady

Ako uviedol Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), automobilky sa musia riadiť rozhodnutiami vlády a krízového štábu a snažiť sa minimalizovať dopady týchto rozhodnutí. Preto majú firmy spracované krízové plány, ktorými sa riadia vo výnimočných situáciách.





Plošné zatváranie škôl, ktoré poslalo viacerých zamestnancov na nútenú dovolenku, je podľa zväzu lepšie riešenie, ako živelné zatváranie škôl po regiónoch.





„Koordinovaný postup štátu pri rozhodovaní o uplatnení opatrení sme žiadali aj počas nášho stretnutia s predsedom vlády a členmi krízového štábu. Dopad takého opatrenia budeme musieť vyhodnotiť a prispôsobiť sa situácii aj tak, že v opodstatnených prípadoch dôjde k obmedzeniu výroby,“ uviedol generálny sekretár ZAP SR Ján Pribula.





Ak by museli automobilky vyrábať iba v polovičnom režime, poklesli by všetky ekonomické ukazovatele štátu. Pribula dodal, že ohrozené by boli aj očakávané ukazovatele pre tento rok, teda tržby, zamestnanosť či výroba.





Pribula uviedol, že automobilky budú tieto straty schopné dobehnúť iba vtedy, ak im v tejto situácii pomôže štát.





„Teraz sa napríklad ukazuje potreba existencie opatrení, o ktorých sme posledné 3 roky neúspešne rokovali s vládou. Jedná sa napríklad o zvýšenie flexibility pracovného času a Kurzarbeit (Pozn. red.: dohoda medzi zamestnancami, zamestnávateľom a štátom. Firma pracovníkov neprepustí, ale skráti pracovný čas, pričom ušlú mzdu doplatí štát),“ skonštatoval Pribula. Dodal, že v súčasnosti sa začína zlepšovať zásobovanie z Číny, ktoré ohrozovalo výrobu.





„Aktuálne sledujeme situáciu v európskych krajinách. Zavedenie karantény alebo zastavenie výroby čo len u jedného kľúčového dodávateľa, môže zastaviť celú automobilku,“ vysvetlil generálny sekretár.





Preto svoju pozornosť momentálne automobilky sústreďujú na dodávateľské firmy, ktoré dodávajú diely a komponenty slovenským výrobcom.





Po zasadnutí krízového štábu si však môžu automobilky vydýchnuť, tranzitná doprava bude naďalej fungovať ako doteraz. Ak by sa však toto nariadenie zmenilo, nastal by veľký problém pre všetkých.

