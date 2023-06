Ako zahlasuje Čepček? Možno môj hlas nakoniec potrebovať nebudú, povedal

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Čepček, ktorý prišiel do parlamentu na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), si chce počkať, ako prebehne rozprava v parlamente a na základe toho sa rozhodne, či bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.

„O hlasovaní so mnou zatiaľ nikto nerokoval, hoci s poslancami, ktorí odišli do mimoparlamentných strán z koalície, už rokovanie prebehlo. Postrehol som, že prebieha rokovanie so stranou Sloboda a Solidarita (SaS), takže nakoniec môj hlas potrebovať možno nebudú," uviedol poslanec prostredníctvom tlačovej správy.

Čepček taktiež dodal, že v minulosti OĽaNO nemalo problém vyhodiť poslanca z klubu, no teraz sa podľa neho boja, aby dovládli do riadnych volieb.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

