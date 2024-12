Ako vyzerá koronavírus zo Slovenska? Vedci zverejnili unikátne fotografie spod mikroskopu

Vedci z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) sa pochválili výnimočnými zábermi.

Pomocou elektrónovej mikroskopie vizualizovali vírusové častice nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré izolovali zo vzoriek od slovenských pacientov s COVID-19.

Nielen odborníci, ale aj široká verejnosť má vďaka nim jedinečnú príležitosť pozrieť sa, ako vyzerá „slovenský“ koronavírus z bezpečnej vzdialenosti a pritom absolútne zblízka.

Foto: Biomedicínske centrum SAV www.biomedcentrum.sav.sk

Detail vírusových častíc (biele hviezdičky). Šípky – glykoproteínové výbežky (tzv. Spike protein) na povrchu vírusových častíc, voči ktorému je zacielená väčšina vyvíjaných vakcín. (50 nm=0,00000005 m)









„Získané obrazové dáta sa v súčasnosti analyzujú s cieľom detailného pochopenia jednotlivých krokov interakcie vírusu s infikovanými hostiteľskými bunkami,“ informovali vedci na stránke Biomedicínskeho centra SAV.





Foto: Biomedicínske centrum SAV www.biomedcentrum.sav.sk

Vírusové častice SARS CoV-2 na povrchu bunky v oblasti aktívnej plazmalémy (krátke šípky) a vo vakuole cytosólu bunky (biela šípka). j – bunkové jadro, m – mitochondrie.

