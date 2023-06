Ako si vybrať správnu dezinfekciu na pokožku? Doktorka radí, čo by vo výbave nemalo chýbať

V roku 2020 sa celý svet zaujímal o prostriedky na dezinfekciu v dôsledku pandémie o čosi viac, platiť to bude zrejme aj v nasledujúcich rokoch. Mať po ruke kvalitnú dezinfekciu však oceníme nielen počas pandémie.

Doktorka Svetlana Šefčíková radí, aby sa nenápadná fľaštička dezinfekcie stala súčasťou akejkoľvek príručnej tašky, môžete tak ochrániť celú rodinu nielen pred infekciami, ale aj pri zraneniach.

„Dezinfekcia je na prvom mieste hlavne pri veľkom množstve poranení. Môže ísť o uštipnutie, autonehodu, bodnutie hmyzom, kliešťa, úraz hlavy, otvorenú zlomeninu či pohryznutie psom,“ vysvetľuje doktorka Šefčíková.

Na čo sa zamerať

Nemala by štípať a obsahovať alkohol, čo je dôležité najmä pri deťoch či chúlostivých častiach tela a obzvlášť pri niektorých typoch zranení. Môže ísť pritom o sprej, gél alebo typický druh mydla.

Dezinfenkcia by však mala obsahovať jód, ktorý zničí väčšinu baktérií, vírusov a plesní, v rane pôsobí proti potenciálnej infekcii kože a ďalším možným zdravotným komplikáciám.

Na pokožku i sliznice

Dôležité je sledovať aj sfarbenie dezinfekcie, tá môže byť transparentná alebo sfarbená. Ak je dezinfekčný roztok prírodne žlto-hnedý, znamená to, že obsahuje jód a presne uvidíte, akú plochu ste dezinfikovali.





Nemusíte sa obávať, že zašpiní pokožku, nechty alebo vlasy. Aj keď je miesto aplikácie viditeľné, roztok je vodou umývateľný, mydlo sa pri aplikácii na ruky napokon „sfarbí do biela“. Tento druh dezinfekcie je preto vhodný najmä pri zraneniach.





Preto by ste ho mali mať vo svojej lekárničke, a to nielen doma, ale aj v aute či kdekoľvek, kam sa vyberiete. Okrem dezinfekčného roztoku by mala byť v lekárničke aj sterilná gáza a rôzne druhy obväzov, odporúča sa napríklad aj resuscitačné rúško.





Resuscitačné rúško

Nakoľko dnes má látkové alebo jednorazové rúško pri sebe takmer každý väčšinu dňa, zisťovali sme u Slovenskej resuscitačnej rady (SRR), či ho môžeme použiť aj ako náhradu za resuscitačné. Zdá sa, že nie.





Odporúčania sú v súčasnej pandémii nedýchať vôbec, ale ak už resuscitáciu poskytujete, mali by ste mať na tvári rúško s ventilom alebo masku, a to kvôli aerosólu, ktorý pri kompresiách hrudníka vychádza pacientovi z úst.

Je teda naozaj výhodné mať v lekárničke po ruke aj resuscitačné rúško, okrem neho a obväzov ešte trojrohú šatku, náplasti, prúžky na stiahnutie rany, gumové jednorazové rukavice, nehrdzavejúce nožnice, digitálny teplomer, pinzetu, gél na popáleniny, termoizolačnú fóliu, roztok na očný výplach, lieky proti bolesti, chladiace vrecúško a zoznam obsahu lekárničky s dátumami expirácie prípravkov.





Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

