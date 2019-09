Ako sa zbaviť bolesti hlavy bez liekov a za 3 minúty

Takmer každý z nás už zažil ten pocit, keď nám ide prasknúť hlava od bolesti. Nie je to nič príjemné a niekedy nezaberajú dostatočne ani lieky. Aby ste nemali pokazený celý deň, vyskúšajte tento tip. Môže vám pomôcť pri úľave od týchto bolestí. Jediné, čo budete potrebovať je len obyčajný uterák.

Masáž hlavy je spôsob, ako zlepšiť prietok krvi do problémových oblastí. Úľava od stresu je tiež jedným zo spôsobov, ako znížiť bolesť. A tu je jedna metóda, ktorá niekedy môže pomôcť lepšie ako prášky. Masáž s uterákom, ktorá účinne ovplyvňuje krvný obeh v oblasti hlavy a krku a pomáha odstrániť bolesť.

Ako urobiť liečebnú masáž hlavy pomocou uteráka

Vyberte si jeden uterák. Zrolujte ho do tvaru valca pomocou špirálovitých pohybov. Zatlačte pevne uterák na zadnej časti hlavy. Držte ho oboma rukami z oboch strán v utiahnutom stave. Presúvajte uterák cez hlavu, krk, až po ramená. Urobte to rytmicky, aby bola masáž dosť intenzívna. Mal by stačiť interval 3-5 minút na zníženie bolesti. V prípade, že bolesť neustúpi, dajte si pauzu 10 minút a znovu opakujte masáž.





Terapeuti veria, že najčastejšou príčinou bolesti hlavy je kŕč. Špirálovitá masáž uteráka uvoľňuje zóny hlavy a krku, odstraňuje kŕče a pozitívne ovplyvňuje stavce v krku. Masáž hlavy s ťažkou bolesťou je dobré kombinovať s ďalšou terapiou, ktorou je vypiť šálku mätového čaju, čo bude mať vplyv na dilatáciu ciev. A bolesť čoskoro zmizne.

Ako zabrániť bolestiam hlavy, alebo ich aspoň zmierniť?

Bolesť hlavy je niekedy príznakom dehydratácie. Skúste sa napiť čistej vody a pokiaľ zistíte, že je to lepšie, dopĺňajte tekutiny aj počas nasledujúcich hodín.





Bolesť hlavy môže prejsť po studenom zábale nôh, samozrejme, ak nejde o vážnejší zdravotný problém. Zabaľte si lýtka do studeného, ale nie ľadového obkladu, a prikryte sa dekou.





Masáž s vôňou. Skvelou pomocou pri bolestiach hlavy je masáž krku, šije a čela francovkou, horúcimi obkladmi z byliniek alebo citrónovou šťavou. Toto však obvykle pomôže iba vtedy, ak je príčinou stres alebo stuhnutosť svalstva.





Pravidelne cvičte, nájdite si čas na dlhšie prechádzky, neponocujte. Spite každý deň približne rovnako dlho. Po konzultácii s lekárom môžete užívať magnézium alebo vitamín B6.





Vyhýbajte sa nestriedmemu pitiu alkoholu. Takmer všetky druhy alkoholických nápojov nakoniec prinesú bolesť hlavy, keď to preženieme. Mnohých ľudí rozbolí hlava už po 2 dcl vína.





