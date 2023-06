V súčasnosti existuje viacero možností, ako renovovať dom alebo byt, aby bol viac udržateľným. Niektoré z nich sú menej dostupnejšie a komplikovanejšie. Iné naopak nie. Pre inšpiráciu tu je niekoľko tipov.

Inštalácia ekologickejších spotrebičov

Pri renovácii domu je najlepšie začať tým, ako sa dá ušetriť na energiách. Napríklad v kúpeľni sa oplatí inštalovať vodovodné batérie s nízkym prietokom a toalety so špeciálnym splachovaním, ktoré znižujú spotrebu vody. Ak je to možné, spotrebiče s najvyšším odberom, ako je napríklad práčka, vymeňme za spotrebiče s najvyšším energetickým hodnotením. Pomôže tie inštalácia LED osvetlenia, ktoré šetrí energiu a časom sa prejaví na našich účtoch za elektrinu.

Ďalším ekologickejším spotrebičom je indukčný sporák, ktorý nahradí plynový spotrebič využívajúci fosílne palivá. Odstránenie fosílnych palív z našej domácnosti je totiž dôležitým krokom smerom k budovám s nulovým obsahom uhlíka.

Ako renovovať dom, aby bol udržateľným.

Nákup u miestnych výrobcov

Nákupom v malých podnikoch a podporením miestnych remeselníkov môžeme takisto prispieť k zelenšiemu bývaniu. Pri výbere nábytku a zariadenia domu si všímame, z akého materiálu sú vyrobené. Najideálnejšie je využiť zariadenie z recyklovaného materiálu.

Použitie regeneračných materiálov a prírodných povrchových úprav

Pri výbere materiálov na stavbu, renováciu, interiérový dizajn a dekoráciu uprednostňujeme prirodzene regeneračné materiály, ako je bambus alebo korok. Ďalšími vhodnými materiálmi sú tiež slama a drevo, ktoré môžu tiež prispieť k lepšej kvalite vzduchu v interiéri a eliminovať toxické chemikálie, ktoré sa nachádzajú v syntetických produktoch.

Ak chceme renovovať s ohľadom na udržateľnosť, mali by sme tiež zvážiť výber vhodných náterov a farieb pri povrchovej úprave stien. Ekologická farba býva vyrobená z prírodných surovín a mala by obsahovať minimum chemický rozpúšťadiel.

Pokiaľ ide o textílie, ako sú závesy, čalúnenie alebo posteľná a stolová bielizeň, uprednostňujeme prírodné materiály vyrobené z konope, jednej z najudržateľnejších, rýchlo rastúcich starých plodín na svete; alebo ľanu. Táto látka je tiež považovaná za recyklovateľnú surovinu vyrobenú z ľanového vlákna s nulovým odpadom.

Zníženie množstva odpadu

Odpad sa dá znížiť tým, že ho budeme recyklovať alebo ho opätovne použijeme. Preto mnohí z nás uprednostňujú nákup v bazároch a secondhandoch, a to od módy až po domáce potreby.

Skúsme dobre zvážiť pred renováciou svojho domu alebo bytu, čo sa dá zachrániť, zachovať a recyklovať, namiesto toho, aby všetko skončilo v koši. Napríklad odlupovanie vrstiev minulých náterov môže odhaliť pôvodné stavebné prvky, ako sú odhalené tehly, ktoré nášmu bývaniu môžu pridať zaujímavú atmosféru. Staré podlahy z tvrdého dreva radšej opravme, než ich vymeníme, alebo ak sú príliš rozbité, môžeme ich natrieť a tak získame vzhľad inšpirovaný škandinávskym štýlom.

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

