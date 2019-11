Ako prežiť zimné mesiace? Strávte ich pri hrách, knihách či seriáloch

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Niektoré aktivity a činnosti sú medzi ľuďmi počas zimných mesiacov vyhľadávanejšie, než napríklad počas leta. Viete, ktoré to sú?

Keď sa pred šiestimi rokmi pýtali Američanov, ktoré obdobie v roku majú najradšej, zistilo sa, že obľuba ročných období závisí od veku. Mladí ľudia (v tomto výskume do 34 rokov) si za svoje najobľúbenejšie obdobie vybrali leto, stredná generácia jeseň a tá najstaršia jar. V jednom sa všetci vzácne zhodli. Tou najmenej populárnou časťou v roku je zima.

Zima a s ňou spojený chlad prinášajú každoročne viac úmrtí a zranení, než extrémne horúčavy. Milióny ľudí po celom svete rok čo rok tŕpnu a obávajú sa či si budú môcť dovoliť zaplatiť účty za teplo. Tisíce celosvetovo zomrú na podchladenie. Jeden futbalista dal dokonca výpoveď v tíme vo chladnom Švédsku len pre to, že mu tam bola zima.

Zima je však, na druhú stranu, i obdobím v roku, v ktorom sa ľudia venujú aktivitám a činnostiam, na ktoré nemali celý rok čas. Tu je pár populárnych aktivít počas zimy.

Čítanie kníh

Knihomoli sa nezriedka hádajú o tom, ktoré obdobie je na čítanie kníh to najlepšie. Podľa niektorých je to leto, podľa ďalších zase zima. Tak či onak, existuje skupina kníh-románov, ktoré sa označujú za takzvané "krbové" a najlepšie sa čítajú schúlené pod dekou pri ohni. Veľa knihy sa na pulty obchodov dostávajú práve v zime, príkladom môžu byť romány Joa Nesba.

Hranie v online kasíne

Keď sa raz fanúšikov video hier pýtali, v akom období najradšej hrávajú hry, väčšina povedala, že cez zimu. "Nie je nič lepšie, ako si spraviť horúcu čokoládu a odpáliť to," napísal jeden. Ku dvom z troch najväčších výhier v online kasínach došlo v januári. Ak vás tento druh zábavy a relaxu už dlhšie zaujíma, tak si nájdite pre vás najlepšie online casino a pustite sa počas chladných dní do hry!

Únikové miestnosti

Fenomén Únikových miestnosti, takzvaných Escape Rooms, naplno dorazil už aj na Slovensko. V lete tohto roku si na ne posvietili aj slovenskí hasiči. Najväčšej popularite sa tešia prevádzkovatelia týchto inteligentných hier práve počas zimy, kedy je záujem tradične najväčší. Tento druh zábavy vyhľadávajú hráči preto, lebo vždy komplexne preverí ich schopnosti.

Sledovanie seriálov

Populárna služba Netflix mala medzi rokmi 2010 až 2015 najväčšie množstvo nových predplatiteľov vždy v posledných a prvých mesiacoch kalendárneho roka, čo sú vlastne mesiace typické pre studené a chladné počasie. Nie je žiadnym tajomstvom, že televízie nasadzujú svoje najväčšie hity práve na jeseň alebo zimu. Napríklad minuloročný hit Narcos: Mexico od Netflixu mal premiéru prvej časti až v polovici novembra.

Výskumy ukazujú, že popularita zimy medzi ľuďmi úmerne klesá s ich vekom. Kým mladí ľudia – vďaka športom – ku chladným mesiacom ešte inklinujú, medzi staršou generáciou je to naopak. Len jeden z dvadsiatich piatich ľudí nad 55 rokov prezradil, že má rád zimu. Vzťah ku zime by však nemal spôsobovať našu nečinnosť, práve naopak, mal by nás motivovať k tomu robiť to, čo máme radi naďalej.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !