Ako prebiehalo oslobodenie dediny Robotyne? Podľa Kulebu zabralo radikálne rozhodnutie

30.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily napredujú v protiofenzíve voči ruským okupantom. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, ktorý zdôraznil, že postup pri oslobodzovaní okupovaných území komplikuje „množstvo mínových polí a opevnení“.

„Vo vzduchu dominujú ruské drony, vrtuľníky a lietadlá. Ale postupne sa nám to darí... Pred niekoľkými dňami sme na jednom z najťažších úsekov frontu prelomili ruskú obranu a oslobodili strategicky dôležitú dedinu Robotyne,“ povedal Kuleba.

Výmena vedenia jednotky

Minister zahraničných vecí uviedol, že v tejto oblasti frontu už niekoľko mesiacov nepretržite útočí jedna ukrajinská jednotka. V dôsledku vyčerpania a strát v určitom okamihu táto jednotka stratila schopnosť pokračovať v ofenzíve.

Podľa Kulebu však potom zabralo „radikálne rozhodnutie“ - výmena vedenia jednotky. Kuleba tvrdí, že nový veliteľ požiadal, aby nastúpili tí vojaci, ktorí sú motivovaní a pripravení plniť bojové úlohy.

Pozíciu držali dva dni

„Vytvorili sme konsolidovanú skupinu 31 vojakov, z ktorých tretina nemala žiadne bojové skúsenosti, ale všetci mali vedomosti a vôľu víťaziť,“ poznamenal a dodal, že táto jednotka na úrovni veliteľov nadviazala spojenia so susednými jednotkami a začali pracovať na kontaktnej línii.

„Doslova po bruchu sa 18 hodín plazili kilometrami mínových polí, kde Rusi umiestnili šesť mín na meter štvorcový. Nakoniec sa jednotka dostala k pásu stromov, ktoré rozdeľovali polia farmárov. Každý na Ukrajine to pozná. Práve na týchto miestach, ktoré sú neviditeľné na mapách, sa odohrávajú najväčšie tragédie a hrdinstvá vojny. Naša jednotka odtiaľ vyhnala Rusov a držala pozíciu dva dni, kým neprišli posily,“ prezradil Kuleba.

Spravili prácu celého práporu

Dodal, že následne táto jednotka prešla ďalších 10 kilometrov s batohmi s hmotnosťou 35 - 40 kilogramov cez mínové polia. Stihli si len nakrátko vydýchnuť a okamžite zaútočili na opevnené ruské pozície, vyhnali nepriateľa a vydržali, kým nedorazili hlavné sily.

„Celkovo táto jednotka vykonala šesť útokov a dve prieskumné misie za 40 dní. Skupina 31 mužov robila prácu celého práporu, ktorý mal pozostávať asi zo 400 mužov. Straty predstavovali sedem zranených, z toho len jedného ťažko zraneného po šliapnutí na mínu.“

Kuleba zdôraznil, že práca spomenutej skupiny umožnila celej brigáde zaútočiť na Robotyne a oslobodiť dedinu po týždňoch útokov. „Po zabezpečení jej bokov otvárame cestu do Tokmaku a nakoniec aj Melitopoľa a na hranice s Krymom,“ skonštatoval Kuleba.

