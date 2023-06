Ako hodnotia európski investori hospodársku situáciu na Slovensku? Vojna na Ukrajine spôsobila vyššie náklady podnikov

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európski investori hodnotia súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku o čosi lepšie ako pred rokom. Ako ďalej vyplýva z aktuálneho prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), ktorého sa zúčastnilo 75 spoločností prevažne s nemeckými a rakúskymi vlastníkmi, stúpol počet optimistov a zároveň klesol počet firiem, ktoré očakávajú negatívny vývoj. Pozitívne odozvy prišli od takmer pätiny podnikov, uspokojivé od dvoch tretín a zlé od 16 %.

Šesť z desiatich totiž odhaduje zhoršenie situácie a iba 12 % zlepšenie. Rok predtým boli pritom očakávania vyrovnané, keď okolo 30 % spoločností avizovalo zhoršenie a rovnaký počet aj zlepšenie. Napriek týmto výsledkom však situáciu vo svojich vlastných firmách vnímajú investori inak.

Riziká ďalšieho podnikania

Pozitívne vidí budúcnosť svojho podnika 28 % podnikov, negatívne 35 %. Optimistické vyhliadky sa pritom spájajú s chuťou prijímať nových zamestnancov, ako aj investovať. Tri z desiatich spoločností plánujú zvýšiť počet svojich pracovníkov a taktiež zvýšiť svoje investičné náklady.

Opačným smerom chce ísť v prípade zamestnancov necelá pätina a pri investíciách štvrtina firiem. Čo sa týka rizík ďalšieho podnikania, investori zaradili na popredné priečky ceny energií a surovín a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Zobraziť fotogalériu k článku:

Vojna na Ukrajine (fotografie)

Dopady vojny na Ukrajine

Európski investori v rámci prieskumu hodnotili aj kvalitu celkového prostredia. Najviac vyzdvihli naše členstvo v Európskej únii, potom platobnú morálku a produktivitu a výkonnosť zamestnancov. Naopak na opačnej strane rebríčka bola dostupnosť odborníkov, prístup k štátnym a európskym podporným prostriedkom a transparentnosť pri verejnom obstarávaní. Napriek tomu by si osem z desiatich investorov vybralo Slovensko opäť ako cieľovú krajinu pre svoju investíciu.

Prieskum sa zameral aj na dopady vojny na Ukrajine. Podľa výsledkov každá druhá spoločnosť uvažuje nad nahradením existujúcich dodávateľov respektíve prijatím ďalších. Hľadať ich pritom chcú v prevažnej miere regióne v strednej a východnej Európy. Čo sa týka dopadov konfliktu, 92 % podnikov konštatovalo vyššie náklady na energie vstupy a suroviny. Viac ako polovica investorov v rámci dlhodobých dopadov avizuje zmenu dopravných trás.

Viac k téme: rusko-ukrajinský konflikt

