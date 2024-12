Ako dopadli eurovoľby v jednotlivých krajoch na Slovensku? Smer-SD vyhral len v troch

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) - Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku pritiahli do volebných miestností viac ako 22 percent Slovákov.

Víťazom sa stala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu so ziskom 22,11 percenta. Do europarlamentu pošlú svojich zástupcov aj Smer-SD, KDH, Kotlebova ĽSNS, Sloboda a Solidarita (SaS) a OĽaNO.

Výsledky eurovolieb 2019 v jednotlivých krajoch

Bratislavský kraj

V Bratislavskom samosprávnom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 36,28 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila v kraji strana Sloboda a Solidarita zo ziskom takmer 15 percent.





Na treťom strana Smer-SD, ktorá získala niečo nad desať percent odovzdaných hlasov. Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie a strana Mariana Kotlebu ĽSNS. Obe strany získali viac ako osem percent hlasov. Viac ako štyri percentá hlasov získalo opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Trnavský kraj

Aj v Trnavskom samosprávnom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom 17,65 percenta platných hlasov. Na druhom mieste skončila Strana maďarskej koalície, ktorá získala takmer 13 percent hlasov. Jej kandidáti sa však do Európskeho parlamentu po sčítaní hlasov za celé Slovensko nedostanú.





Na tretej priečke skončila strana Smer-SD so ziskom 12,76 percenta hlasov. Nasleduje strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorú volilo v kraji 10,73 percenta voličov. Piata skončila strana Sloboda a Solidarita so ziskom viac ako deväť percent.





Na šiestom mieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (7,65 %), siedma koaličná strana Most-Híd (6,83 %), ktorej poslanci však do EP nezasadnú a ako ôsme hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (5,97 %). Volebná účasť v Trnavskom kraji bola 21,91 percenta.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom samosprávnom kraji volilo najviac ľudí stranu Smer-SD, ktorá získala viac ako 20 percent. Na druhom mieste skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov. Tretia je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, volilo ju takmer 15 percent ľudí.





Na štvrtom mieste sa umiestnila Sloboda a Solidarita, volilo ju takmer desať percent voličov. Piata priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu, ktoré získalo viac ako deväť percent. Nasleduje Slovenská národná strana (5,61 percenta), ktorá však svojich zástupcov do Európskeho parlamentu nepošle, rovnako ani siedma v poradí Kresťanská únia (4,74 percenta).





Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti volilo len 4,71 percenta voličov v tomto kraji, hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. V Trenčianskom samosprávnom kraji prišlo k volebným urnám takmer 23 percent oprávnených voličov.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom samosprávnom kraji zvíťazila Strana maďarskej komunity, ktorá však aj napriek zisku viac ako 17 percent svojich zástupcov v Európskom parlamente nemá. Na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorú volilo takmer 16 percent voličov. Na treťom mieste je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom takmer 15 percent hlasov.





Na štvrtej priečke je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorá získala takmer 12 percent hlasov. Nasleduje Sloboda a Solidarita, ktorú volilo viac ako osem percent. Šieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (6,13 percenta), siedma koaličná strana Most-Híd (5,38 percenta), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude.





Takmer štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. V Nitrianskom samosprávnom kraji prišlo k volebným urnám viac ako 20 percent oprávnených voličov.

Žilinský kraj

V Žilinskom samosprávnom kraji volilo najviac ľudí koalíciu strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktorá získala viac ako 17 percent hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Európskej únii konali uplynulé štyri dni.





Na druhom mieste je strana Smer-SD (16,71 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (14,67 percenta). Na štvrtej priečke je Kresťanskodemokratické hnutie (13,72 percenta) a na piatom Sloboda a Solidarita (9,07 percenta). Nasleduje Slovenská národná strana (5,29 percenta), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude, rovnako ani Kresťanská únia (5,04 percenta).





Viac ako štyri percentá voličov odovzdalo svoje hlasy hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. Svoje hlasy v Žilinskom kraji odovzdalo viac ako 23 percent oprávnených voličov.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji zvíťazila strana Smer-SD so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Európskej únii konali uplynulé štyri dni. Na druhom mieste je v kraji koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (18,05 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (15,51 percenta).





Nasleduje Sloboda a Solidarita (8,64 percenta), Strana maďarskej komunity (5,68 %), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Šiesta priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu (5,60 percenta).





Siedme miesto obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (4,82), hnutie však podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. Viac ako štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas Slovenskej národnej strane, ktorá svojich zástupcov v EP mať nebude. V Banskobystrickom kraji dosiahla volebná účasť takmer 22 percent.

Prešovský kraj

V Prešovskom samosprávnom kraji zvíťazila strana Smer-SD so ziskom 17,68 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré sa konali v Európskej únii uplynulé štyri dni. Na druhom mieste je Kresťanskodemokratické hnutie (16,20 percenta) a na treťom koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (13,11 percenta).





Na štvrtej priečke je strana Mariana Kotlebu ĽSNS (11,61 percenta), na piatom hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6,72 percenta). Šiesta je strana Sloboda a Solidarita (6,26 percenta). Viac ako päť percent voličov odovzdalo svoj hlas aj Kresťanskej únii, ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Volebná účasť v Prešovskom kraji dosiahla takmer 21 percent oprávnených voličov.

Košický kraj

V Košickom samosprávnom kraji zvíťazila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom viac ako 16 percent odovzdaných hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali uplynulú sobotu.





Na druhom mieste je strana Smer-SD (15,54 percenta) a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (11,46 percenta). Nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (9,68 percenta), strana Sloboda a Solidarita (8,63 percenta) a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (7,30 percenta).





Hranicu piatich percent prekročila ešte Strana maďarskej komunity (6,70 percenta), strana však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 19,26 percenta.





Celkovým víťazom volieb je práve koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktoré budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov. Tohtoročná volebná účasť na Slovensku prekročila hranicu 22 percent. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov po sčítaní všetkých platných hlasovacích lístkov.

