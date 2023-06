Ako dlho čakajú pacienti na vyšetrenie v iných krajinách Európy?

Dlhé sedenie v čakárni u lekára frustruje nejedného pacienta.

Najviac sa však Slováci sťažujú na dlhé čakacie doby pred vyšetrením alebo zákrokom. Nie je raritou, keď sa pacient dostane na rad až po niekoľkých mesiacoch.

Čakacím lehotám u špecialistov sa venuje aj blogový príspevok Martina Kultana, riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera. Kultan v ňom uvádza príklady na čakacie lehoty u špecialistov v európskych krajinách s vyspelými zdravotnými systémami.

Na špecialistov čakajú aj v severských krajinách

Vo Fínsku by mali vyšetriť pacienta do troch pracovných dní. „Ak je potrebný lekár špecialista, pacient by sa k nemu mal dostať do troch týždňov a potrebné testy by mu mali vykonať najneskôr do troch mesiacov. S akoukoľvek potrebnou liečbou sa musí začať najneskôr do pol roka,“ uvádza na blogu Kultan.





V Nórsku je zasa zavedený systém tzv. individualizovaných nárokov na čakaciu dobu, ktorá má zabezpečiť primeranú čakaciu lehotu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V prípade ortopedického vyšetrenia sa napríklad môže natiahnuť až na 20 týždňov.

Prvé ošetrenie do jedného mesiaca

V Nemecku by ste sa k lekárovi na prvé ošetrenie dostali najneskôr po štyroch týždňoch, podobne ako v Holandsku. „Rovnako do štyroch týždňov by mali prebehnúť aj potrebné konzultácie a diagnostika. Šesť týždňov je vyčlenených na ambulantnú tzv. jednodňovú liečbu a sedem na hospitalizačnú,“ dopĺňa Kultan k Holandsku.





Pri podozrení na rakovinu by mal špecialista pacienta v Anglicku prijať už do dvoch týždňov. Po stanovení onkologickej diagnózy by sa liečba mala začať najneskôr na 31. deň. V prípade neurgentnej zdravotnej sa na ošetrenie čaká najviac 18 týždňov.

Garantované lehoty sa často prekračujú

Podľa Kultana sa čakacie lehoty v jednotlivých krajinách výrazne líšia a často narážajú na obmedzené zdroje a kapacity zdravotníkov.





„Z nášho prieskumu tiež vyplynulo, že ak aj sú definované garantované lehoty, zdá sa, že sa často prekračujú. Inde nie sú transparentne merané, dajú sa jednoducho obísť alebo za ich prekročenie nenesie nikto zodpovednosť. Mimochodom, aj mnohí Slováci, ktorí pracujú v západnej Európe, cestujú za zdravotnou starostlivosťou domov a často je to aj kvôli čakaniu,“ dodáva Kultan.

