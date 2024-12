Ako bude vyzerať vianočná večera v nemocniciach. Sucháre a čierny čaj nahradia tradičné aj regionálne špeciality

Zdravotný stav niekedy nedovoľuje, aby pacienti strávili tie najkrajšie sviatky roka doma a v kruhu rodiny. V nemocniciach po celom Slovensku sa však napriek tomu snažia, aby sa cítili čo najlepšie. Aj preto býva štedrá večera naozaj tradičná.

Personál Nemocnice Košice-Šaca sa snaží navodiť vianočnú atmosféru napríklad výzdobou, ale aj chutnou, štedrou a zdravou večerou. Samozrejme, pri príprave jedál berú ohľad na to, či majú pacienti nejaké stravovacie obmedzenia, napríklad diétu.

„Tým, ktorí diétu nemajú, servírujeme kapustnicu, zemiakový šalát, vyprážané filé a takzvané bobaľky s makom. V prípade diéty dostanú rybu na prírodno a bobaľky s tvarohom,“ priblížil manažér Odboru liečebnej výživy a stravovania Štefan Šoltész.





Počas vianočných sviatkov bude Nemocnica AGEL Košice-Šaca fungovať v obmedzenom režime, obsadených bude menej ako 50 percent lôžkového fondu.





Pacientom, ktorí zostanú hospitalizovaní a pre pretrvávajúci zákaz návštev nebudú môcť byť so svojimi rodinami, môžu ich blízki doniesť malé darčeky. Spostredkované doručenie zabezpečí personál nemocnice.

Na východe

„Napriek súčasnej kritickej situácii sa aj nemocnice siete Svet zdravia snažia spríjemniť hospitalizáciu počas vianočných sviatkov,“ uviedol hovorca siete Tomáš Kráľ.





Diétne vianočné menu v Nemocnici Košice-Šaca Foto: AGEL





V Michalovskej nemocnici preto rovnako zvolili tradičné menu. Vianočná kapustnica, klasický biely koláč, vyprážané filé a zemiakový šalát určite potešia pacientov, ktorí nemôžu byť na sviatky so svojimi blízkymi.





Pre tých, ktorí musia dodržiavať diétny režim, bude pripravená hubová polievka so strúhankou, takisto biely koláč, avšak filé na masle a rasci so zemiakovou kašou a kompótom. Obe skupiny pacientov dostanú k večeri aj banán.

Balíčky pre najmenších

„Zdravotníci, ktorí budú mať počas Štedrého večera službu, sa vždy snažia pre pacientov i seba preniesť aspoň trochu vianočnej atmosféry do nemocníc. Je to údel povolaní, ktoré nepoznajú sviatok či noc. O to viac to platí v tomto pandemickom období,“ dodal Kráľ.

Drobné darčeky Nemocnica Michalovce pripravila aj pre malých pacientov detského a novorodeneckého oddelenia.





Štedrovečerná večera v Nemocnici Humenné sa takisto delí na klasickú a diétnu verziu. Na táckach hospitalizovaných pacientov nebude chýbať kapustnica s hríbmi, vyprážané rybie filé či zemiakový šalát.





Pacienti so šetriacou diétou dostanú zemiakovú polievku a dusené rybie filé a zemiaky. Obe skupiny budú mať aj opekance, pacienti bez diéty s makom a tí druhí s tvarohom. Nemocnica si pre všetkých pripravila aj vianočné balíčky s banánom, pomarančom a jablkom.

Opekance, pupáky, bobáľky

V Nemocnici vo Vranove nad Topľou sa bude pre zamestnancov a bežných pacientov servírovať oblátka s medom, kapustnica, biely koláč, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát a pomaranč.





Pre tých pacientov, ktorí musia dodržiavať diétu, bude pripravená takisto oblátka s medom, avšak kapustnicu vymenia za zeleninovú polievku s cestovinou a rybie filé pripravené na masle. Ako príloha bude zemiaková kaša a ananásový kompót.

Z ovocia si budú môcť vybrať pomaranč alebo jablko. „Peknou tradíciou v tejto nemocnici je pečenie a príprava opekancov, cieľom je aspoň takto spríjemniť pobyt pacientov v nemocnici v sviatočnom čase,“ dodal Kráľ.

Ako v Bratislave?

Štedrá večera v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) podľa hovorkyne Soni Valášikovej takisto tradične pozostáva zo zemiakového šalátu a vyprážaného rybieho filé.





„Pacienti s tráviacimi ťažkosťami budú mať zemiakovú kašu a pečené rybie filé s kompótom,“ uviedla Valášiková a dodala, že všetci pacienti dostanú balíček s oplátkou, medom, čerstvým ovocím a vianočným pečivom.





„Našim pacientom sa snažíme spríjemniť sviatočné chvíle v nemocnici a priblížiť im atmosféru Vianoc napríklad výzdobou, každá klinika a oddelenie má svoj vianočný stromček,“ uviedla Eva Kliská, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB).





Pokiaľ pacient nemusí dodržiavať špeciálny diétny režim, na Štedrý večer si bude môcť pochutnať na vianočnom menu, ktoré pozostáva z ryby a zemiakového šalátu.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

