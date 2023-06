Ako antigénové testy na COVID-19 fungujú a kedy odhalia najviac nakazených? (video)

Antigénové (Ag) rýchlotesty na COVID-19 patria k efektívnym metódam, ktoré môžu odhaliť potenciálne najinfekčnejších šíriteľov koronavírusu v populácii. Ich použitie si však vyžaduje prax aj vhodné podmienky.

Ako fungujú?

Podobne ako pri PCR testoch, aj pri antigénových testoch sa vzorka získava výterom z nosohltana. Na rozdiel od PCR diagnostiky však tieto testy nepátrajú po vírusovej RNA, ale reagujú na bielkovinu, ktorá vírus obaľuje, informuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Ich výhodou je najmä rýchlosť, pretože výsledok prezradia už po 15 minútach bez potreby laboratórnej analýzy. Sú však menej presné ako PCR testy, ktorých spoľahlivosť sa blíži k 100 percentám.





Vláda za účelom celoplošného testovania na COVID-19 objednala 10 miliónov kusov antigénových rýchlotestov, ktoré vyrobila juhokórejská firma SD Biosensor a distribuuje švajčiarska biotechnologická spoločnosť Roche.









Podľa spoločnosti Roche sú tieto antigénové testy vhodné na testovanie symptomatických aj asymptomatických ľudí. Zdravotníkom môžu pomôcť identifikovať tých, ktorí koronavírus šíria.





Senzitivita (presnosť) testov by mala byť 96,52 percenta a riziko falošne pozitívnych výsledkov 0,32 percenta.

Od čoho závisí výsledok testu?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO závisí úspešnosť testovania od viacerých faktorov. Od fázy ochorenia, koncentrácie vírusu vo vzorke, ale aj od spôsobu odberu a narábania so vzorkou.





Na základe skúseností s antigénovými testami na iné respiračné ochorenia, ako napríklad chrípka, odhaduje WHO citlivosť antigénových testov používaných v praxi na 34 až 80 percent.





Zároveň upozorňuje, že testy nemusia odhaliť až polovicu ľudí infikovaných koronavírusom a hrozí tiež malé riziko falošne pozitívnych výsledkov v prípade, že protilátky, ktoré sa nachádzajú na testovacom prúžku, reagujú aj na antigény iných vírusov. Napríklad na koronavírusy, ktoré spôsobujú sezónne prechladnutia.





Odhalí všetkých nakazených?

Podľa laboratórnej spoločnosti Alpha Medical existujú dva typy antigénových testov.





„Manuálne vyhodnocovaný Ag rýchlotest a rýchly laboratórny Ag test vyhodnocovaný analyzátorom,“ uviedol pre portál vZdravotníctve riaditeľ spoločnosti Peter Lednický.





Oba poskytnú výsledok do 30 minút, ale rozdiel je v ich presnosti. Kým manuálny Ag rýchlotest funguje spoľahlivo len pri vysokých virálnych náložiach (pozn. red.: infekčnosť; množstvo vírusu vo vzorke), pri stredných a nízkych jeho senzitivita padá k nule. Naopak, laboratórny Ag test obstojí aj pri stredných virálnych náložiach.









„Ak sa pozrieme na porovnanie s PCR metódou a prihliadneme na distribúciu virálnych náloží tak, ako ju registrujeme na Slovensku dnes, manuálny Ag rýchlotest by z celkového počtu PCR identifikovaných pozitivít odhalil 55 percent a rýchly laboratórny test 74 percent. Ak by sme brali do úvahy iba infekčných pozitívnych, manuálny rýchlotest by odhalil 68 percent a rýchly laboratórny test 83 percent z nich,“ spresnil šéf Alpha Medical.





Bežné manuálne antigénové rýchlotesty sú teda vhodnejšie pre pacientov s príznakmi ochorenia, resp. vysokou virálnou náložou. Pri nízkej virálnej náloži môže dôjsť k falošne negatívnemu výsledku.

Ako sa test vyhodnocuje?

Antigénový rýchlotest pripomína tehotenský test s pásikmi. „Ak je test validný, musí sa zafarbiť pásik s písmenom c. To je kontrola. Ak je pacient pozitívny, zafarbí sa aj pásik s písmenom t. Pri laboratórnych antigénových testoch sa neodčítava zrakom, ale test sa vloží do analyzátora,“ opisuje Lednický.





