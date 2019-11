Aké technológie budú formovať svet v roku 2030?

31.7.2019 (Webnoviny.sk) - V priebehu nasledujúcej dekády vstúpime do ďalšej éry partnerstva medzi človekom a strojom. Prognóza Future of the Economy spoločnosti Dell Technologies, na ktorej pracovala v posledných troch rokov spolu s Inštitútom pre budúcnosť (Institute for the Future), približuje, akým spôsobom budú vznikajúce technológie ovplyvňovať globálny vývoj.

Laboratóriá, startupy a ďalší technologickí vizionári sa nepretržito venujú vývoju technológií, ktoré budú poháňať infraštruktúru sveta v roku 2030. Od ultrarýchleho 5G pripojenia s takmer nulovou latenciou až po pokrok v segmente umelej inteligencie. Sú to však inovácie, ktoré radikálne zmenia spôsob nášho života?

Je rok 2019 a bežný človek dokáže ovládať hlasom domáce spotrebiče alebo nakupovať kryptomeny cez aplikáciu na mobilnom telefóne. Je pravdepodobné, že sa technológie dostupné v súčasnosti naučia lepšie rozumieť našim každodenným potrebám a odbremenia nás od opakujúcich sa činností – pomocou nich človek prekoná svoje limity a prehĺbi sa tak spolupráca medzi ľuďmi a strojmi.

Signál zmeny je však badateľný už dnes. Hasičský záchranný zbor mesta Pittsburgh má k dispozícií nástroj s umelou inteligenciou, ktorý využíva prediktívnu analytiku na identifikáciu budov so zvýšeným rizikom požiaru. Pokročilá sieť IoT senzorov umiestnených na vertikálnej farme spoločnosti AeroFarms znásobuje produktivitu o 390-krát oproti konvenčnému poľnohospodárstvu.

Čo nás čaká v blízkej budúcnosti?

Všadeprítomná 5G sieť umožní zapojenie nespočetného množstva zariadení, ktoré budú navzájom komunikovať prostredníctvom internetu vecí. Rýchlosť pripojenia už nebude prekážkou, čo otvorí priestor pre spracovanie dát v reálnom čase a prinesie okamžité informácie pre ľudí aj umelú inteligenciu. Mestá budú prepojené viac ako kedykoľvek predtým – koncept inteligentných miest a digitálnej infraštruktúry sa stane realitou.

V priemysle bude umelá inteligencia monitorovať celý výrobný cyklus a vyhodnotí, aké sú najefektívnejšie spôsoby produkcie. Eliminuje vytváranie odpadu, určí primeranú rýchlosť či optimalizuje proces s ohľadom na dopyt. Navyše, prediktívne modely budú schopné zákazníkovi vytvoriť personalizované odporúčania.

Človek nebude jediným správcom IoT zariadení. Viceprezidentka spoločnosti ELEVATE Global Heather Canon naznačila, že v roku 2030 by mohli byť IoT zariadenia schopné dozerať na stroje aj ľudských pracovníkov. Algoritmy v aplikáciách Uber alebo Lyft už dnes fungujú ako robotickí manažéri, ktorí priraďujú vodičom ďalšie jazdy.

Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !