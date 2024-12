Aké sú výhody konzumácie hydiny v porovnaní s inými druhmi mias? Odpovedá riaditeľ ÚHS Daniel Molnár

Únia hydinárov Slovenska zverejnila (ÚHS) na svojich webových stránkach odporúčania, prečo by mali Slováci jesť hydinové mäso. Riaditeľ ÚHS Daniel Molnár sa zamyslel nad otázkami, aké sú prednosti hydinového mäsa pre konzumenta, aké hydinové mäso ponúkajú spotrebiteľom slovenskí hydinári, a ako je to s kvalitou a zdravotnou nezávadnosťou hydiny z veľkochovov?

Vysoký obsah bielkovín a nízky obsah tukov

Mäso z hydiny v porovnaní s inými druhmi má podľa Daniela Molnára výhodné biologické a nutritívne vlastnosti.

„Má vysoký obsah bielkovín, vrátane esenciálnych aminokyselín, vysoký obsah esenciálnych nenasýtených mastných kyselín a minerálnych látok a nízky obsah tukov, čo hrá veľmi dôležitú úlohu v prevencii tzv. civilizačných ochorení, ako sú srdcovo-cievne, onkologické ochorenia, cukrovka, obezita, hypertenzia, osteoporóza ,“ ozrejmil Daniel Molnár.





Bielkoviny z hydiny sú podľa riaditeľa ÚHS kvalitné, dobre a ľahko využiteľné a jednotlivé aminokyseliny vrátane esenciálnych sú prítomné v optimálnom pomere.





„Kvalita bielkoviny sa posudzuje podľa stupňa využiteľnosti pričom bielkovina slepačieho vajca slúži ako kritérium, pretože ju vie organizmus zúžitkovať na 100 %. Bielkovina z hovädzieho mäsa je v organizme využitá na 68 %, zo sóje na 26 %, ale z kuracieho mäsa až na 96 %,“ pokračoval Molnár.

V modernej výžive je kladne hodnotený aj nízky obsah tuku.

„V kuracom stehne sa nachádza 3g tuku v 100g jedlého podielu a v prsnej svalovine dokonca len 0,9g. Pre porovnanie hovädzie stehno obsahuje cca 8g a bravčové 15g v 100g. Navyše v hydine treba kladne hodnotiť zvýšený podiel polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú významné pri prevencii srdcovo-cievnych ochorení. Mäso z hydiny obsahuje málo cholesterolu, v priemere len 0,07g. Aj preto sa hydinové mäso využíva v liečebnom diétnom systéme,“ dodal Molnár.

Široké uplatnenie pri liečbe a diétach

Hydinové mäso je podľa Daniela Molnára aj dobrým zdrojom minerálnych látok – draslíka, horčíka, ale aj fosforu a vápnika.





„Tieto dva vzájomne sa doplňujúce minerály sú dôležité hlavne v detskom veku pre výstavbu kostry a zubov, ktorým zabezpečujú pevnosť. Vápnik plní svoju úlohu aj v procese zrážania krvi či prevencii civilizačných ochorení. Hydinové mäso má porovnateľný obsah železa s bravčovým a hovädzím mäsom. Všetky uvedené prednosti hydinového mäsa ho predurčujú k širokému uplatneniu v liečebných diétach, vrátane redukčných,“ ozrejmil riaditeľ ÚHS.

Slovenská ponuka hydinového mäsa

Slovenskí spracovatelia hydiny ponúkajú podľa ÚHS svojim zákazníkom široký sortiment výrobkov. Popri štandardných kurčatách s vysokým kvalitatívnym štandardom si môže zákazník vybrať aj z ponuky prémiového kuracieho mäsa.

„Do tejto kategórie patria kurčatá chované v systéme welfare, teda v lepších životných podmienkach kurčiat. Ich podiel na produkcii hydinového mäsa predstavuje asi 15 %. Vysoká kvalita a zdravotná bezpečnosť – tieto atribúty sú alfou a omegou podnikania spracovateľov hydiny združených v ÚHS. Spotrebiteľov preto oslovujú štandardnými, ale aj prémiovými výrobkami, ktoré túto ich filozofiu v plnej miere prezentujú. Štandardný výkrm kurčiat dnes trvá 32 až 36 dní. Pri kurčatách chovaných v systéme welfare výkrm trvá minimálne 40 dní a pri pomaly rastúcich hybridoch chovaných v systéme welfare je to až 49 dní,“ vysvetlil Molnár.

Dôležité je pre spotrebiteľa dohľadať pôvod mäsa

Všetko hydinové mäso, teda štandardné ako aj prémiové, vyprodukované na Slovensku je podľa ÚHS niekoľkokrát slovenskými veterinármi skontrolované, bezpečné, kvalitné, zdravé a najmä čerstvé, keďže nemuselo precestovať pol Európy.





„Preto je veľmi dôležité, aby slovenský spotrebiteľ hľadal na obale najmä označenie pôvodu hydinového mäsa. Na každej etikete musí byť uvedená krajina chovu a zabitia hydiny slovami Chované v, Zabité v alebo Krajina pôvodu. O kvalite a zdravotnej nezávadnosti svedčí najmä fakt, že za posledné desaťročie sme u nás nezaznamenali žiadne škandály a aféry, ako to bolo v prípadoch dovozovej hydiny napr. z Brazílie či Poľska. To by mal byť pre spotrebiteľov pri nákupoch dôležitý argument,“ uzavrel riaditeľ ÚHS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.