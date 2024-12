Aké pravidlá čakajú dovolenkárov a kde treba nosiť rúško? Na toto sa pripravte pred cestou

Slováci môžu od 10. júna bez obmedzení cestovať do 19 krajín. Hranice sme zároveň otvorili pre ľudí, ktorí prichádzajú z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.

„Pri návrate z týchto 19 krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19,“ uvádza na svojej stránke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Mnohé z týchto krajín sú zároveň aj obľúbenými dovolenkovými destináciami. Pred cestou si však zistite, aké protiepidemiologické opatrenia by ste v nich mali dodržiavať.





Niektoré stále vyžadujú nosenie rúšok či dodržiavanie sociálnych odstupov a pri porušení nariadení hrozia pokuty, ktoré môžu byť vyššie ako na Slovensku.

Česko

Na prekročenie štátnych českých hraníc nepotrebujete test na COVID-19 a nemusíte sa obávať ani pobytu v karanténe. Podľa TN.cz si však so sebou na dovolenku pribaľte aj rúška. Síce ich nemusíte nosiť vonku, ale do interiérov verejných priestranstiev by ste bez nich vstupovať nemali.





Rúška sú povinné aj v reštauráciách, obchodoch a verejných dopravných prostriedkoch. Zároveň by ste od ostatných mali byť vzdialení najmenej dva metre. Podľa iRozhlas.cz by nariadenie nosiť rúška vo vnútorných priestoroch vrátane verejnej dopravy malo byť zrušené od 1. júla. Povinné nosenie rúšok by sa neskôr týkalo zrejme len Prahy a Karvinska.





Reštaurácie nesmú mať otvorené po 23. hodine. Pri návšteve zoologických záhrad, hradov alebo múzeí rátajte s obmedzením počtu návštevníkov.

Rakúsko

Do Rakúska môžete vstúpiť bez hraničnej kontroly, nepotrebuje negatívny test na COVID-19. Rakúšania však, podobne ako my, vyžadujú nosenie rúška, a to pri vzdialenosti od cudzích osôb kratšej ako jeden meter.





Rúško by ste mali mať nasadené vo verejnej doprave a interiéroch verejných priestorov vrátane obchodov. Pokuta za nerešpektovanie nariadenia siaha až do výšky 3 600 eur.





Opatrní by ste mali byť aj pri ceste autom, ak cestujete s ľuďmi, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti. V takom prípade by ste mali mať nasadené ruška a v jednom rade sedadiel by nemali sedieť viac ako dve osoby.

Maďarsko

Hranice krajiny môžete prekročiť bez negatívneho testu na COVID-19 či karantény. Ministerstvo však upozorňuje, že „medzinárodné letecké spoločnosti v zmysle stále platného núdzového stavu v Maďarsku môžu odmietnuť nástup do lietadla zahraničným cestovateľom (vrátane občanov SR) pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.“





Hu.usembassy.gov informuje, že v Maďarsku naďalej platí povinnosť nosiť rúško vo verejnej doprave, na trhoviskách, v obchodoch či nákupných strediskách a iných uzavretých verejných priestranstvách.

Nemecko

V Nemecku by ste na nosenie rúška nemali podceniť, vo verejnej doprave, na benzínkach či v obchodoch je ich nosenie povinné. Rovnako je povinné dodržiavať sociálny odstup, uvádza wa.de.





Otvorené sú reštaurácie, hotely aj penzióny s apartmánmi. Pre jednotlivé spolkové krajiny však platia rozdielne pravidlá, ktoré si pred cestou treba overiť.





„Od 16. júna 2020 sú zrušené vnútorné hraničné kontroly na hraniciach Nemecka so susednými štátmi a uvoľnený je vstup osôb prichádzajúcich do Nemecka zo štátov EÚ, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu a Veľkej Británie. Pre cestujúcich zo štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie povinnosť karantény v Nemecku nie je,“ informuje ministerstvo zahraničných vecí.

Chorvátsko

Do Chorvátska môžu Slováci cestovať bez obmedzení. Pred cestou však ministerstvo odporúča „vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.“





Krajina pristúpila k zmierneniu protiepidemiologických opatrení a obnovila verejnú dopravu aj voľný pohyb v rámci svojho územia.





Podľa Jutarnji.hr je nosenie rúšok v Chorvátsku zatiaľ len odporúčané, ale v súvislosti s nástupom turistickej sezóny sa uvažuje aj nad zavedením ich povinného nosenia.

Grécko

Krajina svoje hranice otvorila len pre občanov Grécka a členských krajín EÚ. „Od 15. júna 2020 môžu občania 29 krajín (vrátane Slovenska) pricestovať do Grécka bez povinnosti absolvovať karanténu či predloženia potvrdenia o výsledku testu na ochorenie COVID-19,“ uvádza ministerstvo zahraničných vecí.





Hoci hotely a sezónne ubytovacie zariadenia už môžu byť otvorené, v krajine však platí viacero opatrení. Dovolenkári môžu navštevovať turistické atrakcie, obchodné centrá či pláže, musia však dodržiavať najmenej 1,5-metrový sociálny odstup. Dodržiavať bezpečnú vzdialenosť je nutné aj v kaviarňach a reštauráciách.





V uzavretých priestoroch a verejnej doprave zároveň platí povinnosť nosiť rúško. Za porušenie nariadenia hrozí pokuta vo výške 150 eur. V platnosti ostáva aj zákaz zhromažďovania viac než 10 osôb. Za porušenie sa udeľuje pokuta vo výške 1 000 eur.

Bulharsko

Bez negatívneho testu na COVID-19 a karantény môžete vstúpiť aj do Bulharska. Pri prechode cez hranice vám však zmerajú teplotu a pri podozrení na ochorenie vás môžu umiestniť do špeciálneho ubytovacieho alebo zdravotníckeho zariadenia.





Podľa Sofiaglobe.com vydalo bulharské ministerstvo zdravotníctva nariadenia, podľa ktorého je nosenie rúšok vo verejnej doprave či zdravotníckych zariadeniach a lekárňach od 15. júna povinné. Na ostatných miestach má nariadenie charakter odporúčania. Rúško teda nemusíte mať pri nákupe v supermarkete, ale mali by ste od ostatných dodržiavať bezpečnú vzdialenosť.

