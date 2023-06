Aké choroby hrozia z klimatizácie? Jej čistenie nepodceňujte, radia odborníci

Mnohí ľudia nevedia, ako správne používať klimatizáciu. Výsledkom môžu byť rôzne zdravotné ťažkosti vrátane ochorení.

Aby bola klimatizácia bezpečná, mali by ste ju čistiť minimálne trikrát za rok, radí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. V zariadení sa totiž môžu množiť kolónie nebezpečných mikroorganizmov, baktérie i vírusy.

Ďalším rizikovým faktorom môže byť zle nastavená teplota klimatizácie. Podľa RÚVZ BA by teplotný rozdiel medzi interiérom a vonkajším prostredím nemal prekročiť 5 až 7 stupňov Celzia.

V prípade, že teplota v exteriéri atakuje tridsiatku, klimatizácia by mala byť nastavená na 23 až 25 stupňov Celzia.

„Príliš veľké teplotné rozdiely môžu u citlivejších jedincov vyvolať až kolapsový stav,“ varuje hygiena.

Dlhodobo zle nastavená klimatizácia môže spôsobovať zdravotné problémy, ako napríklad podráždené suché oči a nosná sliznica, bolesti uší, kĺbov, hlavy alebo únava.

Diskomfort môže neskôr vyústiť až do ochorenia dýchacích ciest, astmy, alergických ťažkostí, objaviť sa tiež môže suchý dráždivý kašeľ, zablokovaná krčná chrbtica či depresie.

Využívanie klimatizácie nie je škodlivé, ale ju treba vedieť správne používať. Zásadným problémom pri používaní klimatizačných jednotiek je nesprávna manipulácia s nimi a hlavne nastavenie teploty.

Vo všeobecnosti platí, že teplotný rozdiel medzi interiérom a vonkajším prostredím by nemal v žiadnom prípade prekročiť 5 - 7 °C. Takže ak je vonku napr. 30 °C , vhodná teplota v klimatizovanom priestore by mala byť okolo 23 – 25 °C Napr. na prvý pocit prijemných 22 stupňov, no v letných horúčavách nad 30 °C je klimatizácia nastavená nesprávne. Príliš veľké teplotné rozdiely môžu u citlivejších jedincov vyvolať až kolapsový stav.

Zdravotné komplikácie pri využívaní nespravnom používaní klimatizácie:

- okamžité zdravotné problémy u ľudí, ktorí sú príliš dlho vystavení vplyvu klimatizácie bývajú podráždené suché oči , podráždená nosná sliznica, bolesti uší, kĺbov či hlavy, únava ,

- neskoršie zdravotné ťažkosti sú opakované ochorenia dýchacích ciest, astma, zhoršenie alebo vznik alergií, suchý dráždivý kašeľ , zablokovaná krčná chrbtica, depresie.

A to stále nie je všetko. V klimatizácii si veselo nažívajú kolónie nebezpečných mikroorganizmov. Aby klimatizácia neohrozovala naše zdravie baktériami a vírusmi, musíme ju udržiavať a čistiť minimálne 3x za rok, meniť filtre a kontrolovať.

zdroj: Faceboook Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.

