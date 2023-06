Aké budú ceny benzínu a nafty ďalšie dni? Na ropný trh pôsobia podľa analytičky protichodné faktory

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali v najbližších dňoch stagnovať.

Ďalší vývoj cien benzínu a nafty na pumpách bude podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej ale závisieť od toho, akým smerom sa bude ďalej ropa uberať.

Ak sa jej cena bude naďalej držať v blízkosti 90-dolárovej úrovne, otvorí to ďalší priestor pre zlacňovanie.

„Dôležité je ale spomenúť, že na ropný trh v súčasnosti pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane je to nedostatok ropy na trhu, ktorý tlačí jej ceny nahor, a na strane druhej sú tu obavy z recesie svetovej ekonomiky a z poklesu dopytu po rope. A to tlačí ceny na ropnom trhu nadol,“ podotkla Glasová.

Ceny nafty vzrástli

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 34. tohtoročný týždeň ceny benzínu sa na našich pumpách takmer nezmenili a ceny nafty vzrástli. Počas predchádzajúcich siedmich týždňoch po sebe ceny pohonných látok klesali, čo odzrkadľovalo vývoj ropy na svetovom trhu.

Liter 95-oktánového benzínu sa v spomínanom týždni predával za priemernú cenu 1,729 eur a na týždňovej báze stratil jednu desatinu percenta. Cena 98-oktánového benzínu sa zvýšila o 0,1 % a dosiahla úroveň 1,930 eur za liter. Zvýšili sa jedine ceny nafty, a to o 1,3 % na úroveň 1,792 eur za liter.





V medziročnom porovnaní si ale za benzín a naftu stále výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 23 % ako vlani a benzín 98 o 20 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 43 % drahšia ako vlani.

Obavy z recesie ekonomiky

Na začiatku augusta zamierila ropa Brent pod 100-dolárovú hranicu a na týchto úrovniach sa až na pár výnimiek drží dodnes. Jedine počas predminulého týždňa sa ceny nafty pohybovali nad hranicu 100 amerických dolárov za barel. Začiatkom minulého týždňa ale opäť klesli pod túto úroveň a následne sa hýbali v rozpätí 99 až 92 dolárov za barel.

Za jej poklesom stoja podľa analytičky opäť obavy z recesie svetovej ekonomiky, čo by so sebou prinieslo aj pokles dopytu po rope. Tie prevážili aj nad informáciami o tom, že kartel OPEC+ by mohol zredukovať svoju ťažbu.





„Pod obavy zo spomalenia ekonomického rastu vo svete sa podpisuje vojna na Ukrajine, vysoká inflácia a sprísňovanie menovej politiky zo strany centrálnych bánk. Okrem toho je ropa ťahaná nadol aj lokálnymi lockdownami v Číne kvôli koronavírusu, čo znižuje dopyt po rope,“ uzavrela Glasová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?