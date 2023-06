Aké bude počasie na Silvestra? Na horách hrozí víchrica a vydané sú aj ďalšie výstrahy

Posledný deň v roku 2019 má byť na Slovensku jasno až poloblačno, ale cez deň sa očakáva postupne premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. Informuje o tom na svojej webovej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Na severe a východe sa miestami očakávajú snehové prehánky alebo sneženie a v polohách do 700 m to môžu byť podľa meteorológov spočiatku aj zrážky zmiešané alebo dažďové.

Opatrní musia byť aj vodiči na cestách

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na -1 až +4 stupne Celzia, na západe. V Žilinskom kraji a na hornom Spiši teplomer miestami ukáže 5 až 9 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m bola zrána okolo +2 stupne Celzia, v priebehu dňa sa však od severu očakáva ochladzovanie večer už budú -4 stupne Celzia.





Pre Prešovský a Žilinský kraj je do 15.00 vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..).





V okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín sa môžu od tretej popoludní na cestách tvoriť snehové jazyky a záveje.





Búrlivý vietor a víchrica na horách

Meteorológovia vydali na Silvestra aj niekoľko výstrah. Na horách bude silno fúkať a vo vysokých polohách to môže byť búrlivý vietor až silná víchrica.





Pre hory v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš je vydaná výstraha druhého stupňa. „Vo vrcholových polohách nad cca. 1800 m sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu,“ upozorňuje SHMÚ.





Na horách v okresoch Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina platí výstraha prvého stupňa. „Na horách v polohách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu,“ varujú meteorológovia.

Správa o zjazdnosti ciest na území SR

31.12.2019



Slovenská správa ciest informuje:

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.





Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na území stredného a východného Slovenska je v hornatejších oblastiach povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hr. 1-3 cm.





Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, okrem HP Fačkov, Podspády, Dobšiná a Huty kde je vrstva kašovitého až utlačeného snehu do 1-3 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pozor! Miestami zľadovatený sneh s hr.4-5 cm sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica!





Na cestách III. tried v okolí Trstenej sa vytvárajú snehové jazyky.





Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Príslop (cesta I/78), HP Šútovce (cesta III/1774) a HP Veľké Pole (cesta II/512).





Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Výstrahy ku dňu 31. 12. 2019

Horská záchranná služba hzs.sk





Vysoké Tatry

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 40 m/s !!!

Turistické chodníky sú miestami zľadovatené! Vo vyšších polohách (nad 2000 m n. m.) je od 30 do 120 cm snehu. Turistický chodník z Hrebienka smerom na Sliezsky dom je po víchrici ťažko priechodný kvôli popadaným stromom.

Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. o 16:00 sa začína stmievať !!! Lavínová situácia:

Nízke Tatry

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 40 m/s !!!

Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku. Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Upozorňujeme lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku.

Západné Tatry

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 40 m/s !!!

Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. V najvyšších polohách je 30 - 100 cm snehu.

Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !

Malá Fatra

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 35 m/s !!!

Vo vyšších polohách je od 20 do 60 cm snehu. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka.

Veľká Fatra

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 35 m/s !!!

V pohorí je do 40 cm snehu, predovšetkým na J, JV a V svahoch. Turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Zvýšte opatrnosť. Odporúčame používať paličky. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať.

Lučanská Malá Fatra

Popoludní a v noci bude vo vysokých polohách fúkať veľmi silný vietor ktorý dosiahne rýchlosť v nárazoch až 35 m/s !!!

V pohorí je do 30 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Doporučujeme používať paličky. Ferata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16-tej hodine sa začína stmievať.

Stredné Beskydy

V pohorí sa nachádza od 50 do 150 cm snehu. Pohyb v hlbokom snehu je náročný. Odporúčame použiť paličky a snežnice.

Kysuce - Oščadnica

Všetky značené TZCH sú otvorené, od 500 m.n.m sa nachádza súvislá snehová pokrývka 10 - 40cm, odporúčame použiť turistické paličky. Podmienky na lyžiarsku turistiku na Veľkej Rači sú dobré. Pozor, stmieva sa už po 16 - tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka do 20 cm. Od 1.1. do 30.4. sú všetky ferratové cesty, vrátane visutého mosta, uzavreté z dôvodu ochrany prírody a krajiny.

