Akciové trhy v Ázii po šokujúcom krachu amerických bánk väčšinou poklesli

Akcie v Ázii v pondelok väčšinou klesli. Bolo to spôsobené piatkovým dianím na Wall Street a obavami vyvolanými krachmi dvoch amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank, že by to mohlo mať dopad na celý svet.

Poklesy však boli relatívne utlmené po ubezpečeniach zo strany predstaviteľov USA, že Spojené štáty podnikli kroky na zmiernenie týchto „šokov“.

Index hongkonskej burzy Hang Seng si pripísal 1,4 % a čínsky akciový index Shanghai Composite vyskočil o 0,3 %. Tokijský index Nikkei 225 však zamieril nadol o 1,6 %, index juhokórejskej burzy Kospi stratil 0,4 % a austrálsky index S&P ASX 200 si pohoršil o 0,3 %.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.