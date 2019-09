Aká je trať pretekov Okolo Slovenska? Jej zostavovateľ Holec prezradil aj svoju obľúbenú časť

17.9.2019 (Webnoviny.sk) - Hviezdne mená svetovej cyklistiky ako Elia Viviani, Arnaud Démare, Alexander Kristoff či Emanuel Buchmann nebudú chýbať na pretekoch Okolo Slovenska, ktoré už v stredu začnú písať svoju 63. kapitolu.

V hesle "Od Tatier k Dunaju" sa cyklisti presunú z Bardejova až na západ republiky, pričom absolvujú viac než 700 kilometrov. Trať im ponúkne pohľady na krásnu slovenskú prírodu, no svojim "klasikárskym" profilom sľubuje nepredvídateľný a zaujímavý súboj o žltý dres.

Začiatok v Bardejove, koniec v Senici

Preteky kategórie UCI 2.1 sa začnú stredajšou etapu v Bardejove a vyvrcholia sobotňajším dojazdom v Senici. Organizátori museli podujatie vtesnať do štyroch dní, pretože v nedeľu sa zmiešanou tímovou časovkou začnú MS v anglickom Yorkshire. Blížiaci sa svetový šampionát mal vplyv aj na zostavovanie trate.

"Niekoľko rokov dodržiavame filozofiu, aby trať čiastočne pripomínala tú, na ktorej sa pôjdu majstrovstvá sveta. Tento rok nemá okruh vo Veľkej Británii také stúpania ako vlani v Rakúsku, takže aj my sme sa tomu prispôsobili. Koniec-koncov, aj preto k nám prichádzajú popredné svetové tímy, aby sa ich jazdci dobre pripravili na svetový šampionát," vyjadril sa pre SITA zostavovateľ trate Stanislav Holec.





Celková dĺžka trate je 714 kilometrov, pričom cyklistov čaká až 17 kategorizovaných stúpaní. "Ja sa usmievam popod fúzy, keď niekto povie, že trať je ľahká. Áno, nie sú tam vysoké nadmorské výšky, Štrbské Pleso je snáď jedinou výnimkou, ale je to technická trať s úzkymi cestami a prudkými stúpaniami, teda so všetkým, čo dobrá cyklistika potrebuje," povedal Holec a následne prezradil aj miesta, na ktoré sa najviac teší.

Napínavejší súboj o víťazstvo

"Jednoznačne je to úsek z Krpelian do Turčianskych Teplíc a následne okolo Bojnického zámku. Sú to krásne miesta, ale nemôžem zabudnúť ani na Košariská s krásnym výhľadom, čo bude zážitok aj pre cyklistov."

Oproti predošlému ročníku, ktorý ovládol Francúz Julian Alaphilippe, sa tento rok čaká napínavejší súboj o celkové víťazstvo. "Vlani bolo viac-menej jasné, že preteky budú režírovať dva tímy World Tour a rozdajú si to o celkový triumf a víťazstvá v etapách. Dobre im sekundoval tím CCC Sprandi Polkowice. Teraz máme päť tímov World Tour, takže bude viac kohútov na jednom smetisku a tým pádom aj kvalitnejšie preteky," vyjadril sa pre SITA prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.





Hoci profil etáp nie je úplne jednoduchý, Privara pripúšťa možnosť, že o žltý dres môžu zabojovať aj čistokrvní šprintéri. "Myslím si, že Kristoff alebo Viviani dokážu zvládnuť takéto preteky. Určite v tých kopcoch budú trpieť, ale tie tímy sú také silné, že pokiaľ sa rozhodnú, že na celkové poradie pôjdu šprintéri, tak si svojho lídra dokážu ustrážiť. Každý tím má aj záložný plán. Napríklad, Bora-Hansgrohe poslala okrem Buchamanna aj dvoch slovenských cyklistov Juraja Sagana a Erika Bašku. Myslím si, že Erik by mohol bojovať o dobré umiestnenie," dodal Privara.

