Aká bude minimálna mzda na Slovensku? Zákonný automat ju môže zvýšiť o 45 eur

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a odborári v tomto roku nedohodnú na budúcoročnej sume minimálnej mzdy, najnižšie hrubé mesačné zárobky by mali od začiatku budúceho roka predstavovať 691 eur. Oproti súčasnosti by išlo o zvýšenie o 45 eur.

Zamestnávatelia sú opatrní

Podľa zákonného automatu má totiž minimálna mzda na rok 2023 tvoriť 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2021, teda 57 percent zo sumy 1 211 eur. Zamestnávatelia sú pri zvyšovaní minimálnych zárobkov opatrní.

„V súčasnej situácii, v akej sa nachádzame v súvislosti s pandémiou COVID-19, je veľmi dôležité zodpovedne pristúpiť aj k určeniu výšky minimálnej mzdy tak, aby to neviedlo ešte k väčšiemu negatívnemu dopadu na hospodárstvo, ako aj zamestnanosť,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.

Priemerné platy v priemysle

Upozorňuje na to, že prepuknutie pandémie COVID-19 spôsobilo škody takmer v každom odvetví, čo dodnes spôsobuje straty významného rozmeru. „Niektoré firmy sa stále nespamätali zo šoku, ktorý spôsobila pandémia, do toho pribudli rastúce ceny vstupov a po novom aj následky vojny na Ukrajine,“ dodala.





Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz tvrdí, že aj výrobné podniky majú dnes pomerne náročnú situáciu. „Treba to vnímať v širšom kontexte, akým je napríklad nárast cien energií, vstupov, nákladov súvisiacich s COVID či krízou na Ukrajine,“ upozornil pre agentúru SITA. Samotný zákonný automat podľa neho zaručuje spravodlivý rast miezd prostredníctvom rastu priemernej mzdy. „Zatiaľ veríme, že bude stačiť. Okrem toho, v priemysle za minimálnu mzdu nepracuje takmer nikto, priemerné platy sú výrazne vyššie,“ dodal Lasz.

Minimálna hrubá mesačná mzda na Slovensku od začiatku tohto roka stúpla o 23 eur na 646 eur. Keďže vláda sa so zamestnávateľmi a odborármi na sume najnižších zárobkov na tento rok nedohodla, uplatnil sa zákonný automat, podľa ktorého minimálna mzda tvorí 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Zdražovanie so sebou prinieslo aj vyššie platy, vzrástli v 27 odvetviach a najviac si polepšili tlmočníci

V prvom štvrťroku toho roka rástol nielen počet pracovných ponúk, ale aj inzerovaný mesačný plat. Potvrdzuje to analýza pracovného portálu Profesia.sk.





Najviac rástla ponúkaná mzda v odvetviach prekladateľstvo a tlmočníctvo, v obchode, ale aj v technike. Naopak, priemerný plat najvýraznejšie klesol v oblasti leasingu. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.

Priemerný plat v ponukách práce, ktoré zamestnávatelia zverejnili počas januára až marca tohto roku na portáli Profesia.sk, predstavoval 1 298 eur. Oproti priemeru zo štvrtého kvartálu minulého roka je to o 30 eur viac.





Priemerná mzda, ktorú aktuálne ponúkajú zamestnávatelia, je prvýkrát vyššia ako v prvom štvrťroku minulého roka.

Najviac si polepšili tlmočníci

Ponúkané platy sa zvyšovali vo väčšine sektorov. Zo 40 odvetví na portáli Profesia.sk ponúkaná mzda pre uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie narástla v 27 oblastiach.





Najviac, o desať percent, sa inzerovaná mzda zvýšila v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Záujemca alebo záujemkyňa o zamestnanie si tak na pracovnom pohovore mohli vypýtať minimálny plat vo výške 1 304 eur v hrubom, čo je o 118 eur viac oproti predchádzajúcemu kvartálu.





Zamestnávatelia od začiatku roka ponúkali vyššiu mzdu aj v obchode. V tomto sektore zadávaná hrubá mesačná mzda priemerne predstavovala 1 116 eur, čo je 74 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.

Niektoré sektory zaznamenali mzdový prepad

Viac firmy ponúkli uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie aj v odvetví technika a rozvoj, v oblasti manažmentu kvality, v bezpečnosti, v strojárenstve či v drevospracujúcom priemysle.





V 13 sektoroch totiž zamestnávatelia ponúkali uchádzačom a uchádzačkám o zamestnanie oproti predchádzajúcemu štvrťroku nižší garantovaný plat. Najviac, o 11 percent, sa ponúkaný základný plat znížil v oblasti leasingu, a to o 163 eur.

Firmy však ponúkali o 152 eur menej oproti predchádzajúcemu štvrťroku aj k pracovným miestam v oblasti vodohospodárstva, lesníctva a životného prostredia. Mzdový prepad oproti štvrtému kvartálu zaznamenala Profesia v oblasti školstva, v kultúre, v chemickom priemysle.





Nižší priemerný plat majú garantovaný aj uchádzači a uchádzačky, ktorí sa zaujímajú o pracovné pozície vo vrcholovom manažmente.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

