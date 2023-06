Ak zapnete klimatizáciu, radšej otvorte okno. Koronavírus sa šíri aj vzduchom, varujú vedci

Pri používaní klimatizácie, ktorá v miestnostiach cirkuluje ten istý vzduch, treba mať otvorené okno.

Upozornili na to experti z britskej Royal Academy of Engineering, podľa ktorých používanie tohto typu klimatizačného zariadenia môže zvýšiť riziko šírenia nového koronavírusu.

Koronavírus sa šíri aj vzduchom

Vychádzali pritom zo zistenia vedcov, že koronavírus sa môže šíriť nielen kvapôčkovou nákazou, ale aj vzduchom. Cirkulácia rovnakého vzduchu preto vystavuje všetkých v miestnosti väčšiemu ohrozeniu. V uzavretých priestoroch je preto lepšie zabezpečiť prúdenie čerstvého vzduchu otvorením okien.





„Ak máte takúto klimatizáciu, odporúčame otvoriť okná a obetovať vašu túžbu po chladnejšom prostredí. Ak okno otvoriť nemôžete, nemali by ste tú miestnosť používať, ak je v nej viac než jedna osoba,“ vyhlásil profesor Shaun Fitzgerald z Royal Academy of Engineering pre denník The Telegraph.





Otváranie okien počas používania klimatizácie je síce podľa Fitzgeralda „proti zdravému rozumu“, no môže znížiť riziko prenosu nákazy.

Rizikom sú najmä bary a reštaurácie

K záveru, že klimatizácia by mohla prispievať k šíreniu koronavírusu, dospeli vedci už v apríli, keď skúmali prípad jeho rozšírenia medzi hosťami klimatizovanej reštaurácie v čínskom meste Gunag-žou. Desiati hostia sedeli pri troch rozličných stoloch, pričom len jeden z nich vykazoval známky ochorenia COVID-19. Do dvoch týždňov ochoreli všetci.





Experti preto varujú, že práve klimatizované bary, reštaurácie či kluby predstavujú najväčšie riziko pri šírení nákazy a ľudia by sa im mali radšej vyhnúť. Riziko by však mohli predstavovať všetky klimatizované zariadenia vrátane nákupných centier, vlakov či autobusov.





Obavy sa začali šíriť potom, čo skupina asi 200 vedcov varovala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), že COVID-19 sa prenáša aj vzduchom. Vo svetle týchto zistení preto vyzvali na prijatie ešte prísnejších opatrení.





Súčasné odporúčania WHO totiž vychádzajú z faktu, že koronavírus sa šíri len kvapôčkovou nákazou, takže najlepšou obranou je odstup, rúška a umývanie rúk.





Minulý týždeň WHO uznala, že koronavírus „sa môže šíriť aj vzduchom“, na prijatie nových, prísnejších opatrení však vyžaduje viac vedeckých dôkazov tejto teórie.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?