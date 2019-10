Ak USA a Čína neschvália konečný text predbežnej obchodnej dohody, Washington zavedie nové clá

15.10.2019 (Webnoviny.sk) - Ak USA a Čína do 15. decembra neschvália konečný text predbežnej obchodnej dohody, Washington zavedie nové clá na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do krajiny má hodnotu 156 mld. USD. Vyhlásil to v pondelok americký minister financií Steven Mnuchin.

„V prípade, že dohoda nebude... tieto clá nadobudnú účinnosť, očakávam ale, že sa dohodneme,“ povedal Mnuchin pre televíznu stanicu CNBC.

USA v piatok súhlasili s odkladom ciel v rozpätí 25 až 30 % na čínske tovary, ktorých ročný dovoz do USA má hodnotu 250 mld. USD. Pôvodne mali vstúpiť do platnosti už tento týždeň v utorok. Dohoda sa netýka ciel na tovary v hodnote 156 mld. USD, ktoré plánuje Washington zaviesť v decembri.

Americký prezident Donald Trump po rokovaniach vo Washingtone vyjadril presvedčenie, že predbežná dohoda môže byť hotová za päť týždňov. Čínski predstavitelia reagovali zdržanlivejšie, pričom sa obmedzili na konštatovanie, že v rozhovoroch nastal pokrok.





