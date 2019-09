Ak ste si odložili daňové priznanie, blíži sa termín na jeho podanie

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Fyzickým a právnickým osobám sa kráti čas na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmu.

Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, je 1. júl. „Finančná správa očakáva približne 190-tisíc daňových priznaní,“ informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Podnikatelia len elektronicky

„Upozorňujeme, že už aj fyzické osoby - podnikatelia musia daňové priznania a akékoľvek iné dokumenty posielať finančnej správe iba elektronicky. Preto tak, ako museli elektronicky podať oznámenie o predĺžení lehoty, musia elektronicky odložené daňové priznanie aj podať,“ upozornila Skokanová.

Daňové úrady budú otvorené pre verejnosť počas posledných dvoch pracovných dní, počas ktorých bude možné odovzdať daňové priznanie k dani z príjmov, o dve hodiny dlhšie.

Predĺžili si lehotu na podanie

„Dôležité je však pre elektronickú komunikáciu najmä rozšírenie prevádzkových hodín na call centre finančnej správy. Okrem predĺžených prevádzkových hodín počas posledných júnových dní bude call centrum v pondelok 1. júla na voľbe číslo 1 k dispozícii až do polnoci,“ dodala Skokanová.

Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 bolo potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca marca 2019, respektíve 1. apríla 2019. Viac ako 222-tisíc daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov.

„Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4 464 daňovníkov, do konca mája 3 328 daňovníkov, do konca júna 193 396 daňovníkov a do konca septembra 21 375 daňových subjektov, ktoré mali príjmy aj zo zahraničia,“ konštatovala Skokanová.

