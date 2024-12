Ak skončí Babiš v opozícii, chce sledovať sľuby Fialu, tých 100 miliárd úspor a všetky tie drísty

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš po volebnej prehre otočil a oznámil, že ostane v politike, aj keď skončí v opozícii. Ešte pred pár dňami pritom v rozhovore pre rádio Frekvence 1 tvrdil opak, upozorňuje spravodajský portál iDNES.cz.

„Ak by sme skončili v opozícii, no tak by som tam nesedel,“ skonštatoval Babiš a dodal, že šiel do politiky ako manažér, takže nevie „toľko rozprávať“.

„Keby sme mali skončiť v opozícii, z politiky by som odišiel,“ uviedol a doplnil, že nemá záujem ani o prezidentský post. „Už som unavený z neustáleho hádania sa v politike. Prezidenta robiť nechcem,“ vyjadril sa ešte pár dní pred voľbami.

Prekvapený z prehry

V nedeľnom, povolebnom vydaní svojho Čau lidi však už uviedol, že zostane v Snemovni aj ako opozičný poslanec. Priznal tiež, že očakával volebné víťazstvo a prehra ho prekvapila. „Áno, prehrali sme v počte hlasov. Musím povedať úprimne, že to bolo prekvapenie. Myslel som si, že vyhráme. Máme však najväčší počet mandátov,“ povedal a zdôraznil, že rozdiel v hlasoch je minimálny.

„Premýšľal som o tom. Vyjadril som sa, že vlastne nebudem v opozícii. Včera večer sme mali predsedníctvo, tak sme sa o tom bavili. Projektu som venoval desať rokov života, robil som to v prospech tejto krajiny. Skrátka to nevzdávam. Mám pre vás zlú správu, zostanem v Snemovni. Pokiaľ skončíme v opozícii, tak tam budem a budeme sledovať všetky sľuby pána Fialu, tých 100 miliárd úspor a všetky tie drísty,“ vysvetlil.

Poďakovanie za hlasy

„Stokrát mi môžete hovoriť, že mám vypadnúť na Slovensko. Ja som český premiér, hrdý Čech a skrátka to nevzdám,“ povedal tiež.

Predseda vlády sa v nedeľu voličom prihovoril aj prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook, kde sa najprv ospravedlnil za dovtedajšie mlčanie a poďakoval za hlasy, pričom pripomenul, že hnutie ANO dostalo len o 35-tisíc hlasov menej ako víťazná koalícia SPOLU.

„Na prvý pohľad sa zdá, že projekt päťkoalície vyhnať Babiša z politiky zafungoval. Ale či to tak je, ukážu nasledujúce mesiace,“ napísal.

Ako dodáva iDNES.cz, o rovnakom časovom horizonte do vzniku novej vlády hovoria aj niektorí politológovia. Dosť bude pritom podľa nich závisieť od zdravia prezidenta Miloša Zemana, ktorý by mal povolebné dianie moderovať. V nedeľu ho však krátko po schôdzke s Babišom previezli do nemocnice.

