Ak si plánujete zobrať úver na bývanie, podmienky v bankách budú opäť o niečo prísnejšie

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Od júla vstúpi do platnosti posledná fáza sprísňovania úverov na bývanie zo strany Národnej banky Slovenska (NBS). Klesne podiel výnimiek, ktorým banky budú môcť odsúhlasiť vyšší úver. Takisto sa obmedzí podiel hypoték v rozmedzí 80 až 90 % ceny bytu.

"Úver na bývanie sa tak od júla stane nedostupnejší pre viacerých žiadateľov, ako to bolo doteraz," povedala pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Reguláciu centrálna banka komunikovala vopred a prvé zmeny prišli ešte v júli minulého roka.

Počet výnimiek sa zníži

Vlani v júli obmedzila NBS maximálnu výšku všetkých úverov, ktoré si môže klient vziať v banke, na 8-násobok jeho čistého ročného príjmu.

Povolila 20 % výnimiek, ktorým banky mohli odsúhlasiť vyšší úver bez limitu. Počet výnimiek sa znižuje a od júla bude len 5 % pre mladých ľudí do 35 rokov s limitom do 9-násobku príjmu a 5 % pre zvyšných starších klientov bez obmedzenia výšky. Takisto sa ešte viac obmedzí podiel hypoték v rozmedzí 80 až 90 % ceny bytu.

Štandardom je aktuálne hypotéka do 80 % a túto hranicu v súčasnosti môže presiahnuť štvrtina úverov. Od júla to bude už len každý piaty úver. Hypotéky nad 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti sa už neposkytujú.

Vplyv legislatívy je individuálny

Avšak ako skonštatovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, ľudia sú so zmenami oboznámení a vedia sa na ne pripraviť.





"Stretávame sa s tým, že klienti majú našetrené aspoň 10 % zo svojho investičného zámeru a preto väčšinu z nich financujeme v súlade s legislatívou," uviedla pre agentúru SITA Cesnaková. Vplyv regulácie je však podľa nej individuálny. "Sú klienti, ktorých sa regulácia nedotkne. A naopak sú takí, čo majú problém už dlhšiu dobu," povedala Cesnaková.





Ide podľa nej skôr o takých ľudí, čo sú výrazne úverovo zaťažení, respektíve žiadajú vzhľadom na svoj príjem vysoký úver, prípadne nemajú žiadne vlastné zdroje. "Regulácia však má vplyv skôr na výšku úveru, nie primárne na dostupnosť úverov ako takú," myslí si Cesnaková.

Založenie rodičovského bývania

Problémom je podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika dofinancovanie ceny bytu nad 70-percentnú hypotéku, ktorá je aktuálne úrokovo najvýhodnejšia.





Existuje podľa neho len niekoľko možností. Ide napríklad o založenie rodičovského bývania, nájsť si spoludlžníka, prípadne využiť stavebné sporenie. "Spotrebný úver je najdrahšie riešenie. Poskytnuté úvery majú priemerný úrok vyše 8 % a splatnosť maximálne 8 rokov," poznamenal Búlik.

Na trhu sa však nájdu spotrebné úvery aj s úrokom od 2,9 %. "Avšak využiť ich môžete len v tom prípade, ak sú vám bankou schválené spolu s hypotékou. Takto lacné spotrebné úvery sú dostupné len klientom s vyššou bonitou," povedal Búlik.

Väčší záujem o nájmy

Slovenská sporiteľňa sa podľa Cesnakovej snaží hľadať riešenia pre svojich klientov. "Preto sme sa rozhodli ísť strednou cestou a časti našich klientov vieme poskytnúť kombináciu úveru na bývanie a spotrebného úveru, avšak maximálne do 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Veríme, že je to správne a zodpovedné," uviedla Cesnaková.

Slovenská sporiteľňa sa podľa Cesnakovej snaží pomáhať najmä mladým ľuďom, ktorí riešia svoje prvé bývanie, a to cez výnimky, ktoré NBS umožňuje. Desatinu hodnoty nehnuteľnosti si však musia aj tak nasporiť.





Dovalová sa domnieva, že po sprísnení pravidiel poskytovania úverov na bývanie môže mierne vzrásť záujem o nájom. V prípade výraznejšieho dopytu po nájmoch by mohli ísť aj tu ceny nahor.





"No keďže Slováci sú národ, ktorý rád nehnuteľnosť vlastní, ako pravdepodobnejšie vidíme možnosť dofinancovania sa cez spotrebný úver, založenie druhej nehnuteľnosti, či stavebné sporenie. Dá sa očakávať, že dopyt po hypotékach mierne zoslabne, keďže mnoho ľudí sa snažilo využiť podmienky na úverovom trhu ešte pred sprísnením pravidiel," povedala Dovalová. Aj Slovenská sporiteľňa predpokladá, že rast objemu úverov sa bude spomaľovať.

