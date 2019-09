Ak Šefčovič vyhrá prezidentské voľby, Slovensko dokáže nájsť dôstojnú náhradu na eurokomisára

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.