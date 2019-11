Ak sankcie proti Saudskej Arábii, tak na úrovni celej Európskej únie, povedal Macron

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) – Pokiaľ ide o sankcie proti Saudskej Arábii pre zavraždenie novinára Džamála Chášakdžího, podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona treba počkať na to, aký bude skutkový stav, keď to budeme vedieť, potom treba zaviesť širokospektrálne postihy, a to na európskej úrovni.

Partnerské puto

V Bratislave tak reagoval na otázku, či po vzore Nemecka zastaví Paríž vývoz zbraní do tejto krajiny. Macron pripomenul, že Saudská Arábia je strategický partner v boji proti terorizmu a Islamskému štátu a spomenul aj to, že ide o krajinu bohatú na ropu, a teda krajinu, ktorá vie ovplyvniť ceny ropy.

„Nehovorím, že sme závislí na Saudskej Arábii, ale existuje medzi nami partnerské puto,“ povedal v piatok po stretnutí so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim Macron. Na druhej strane takisto vyhlásil, že zavraždenie novinára je znepokojujúce, Chášakdží bol nezávislý novinár, ktorý písal pravdu a jeho vraždu odsudzuje. „Vždy som bránil slobodu prejavu a tlače,“ dodal.

„V prvom rade, najprv musíme poznať skutkový stav. Máme potvrdené, že došlo k zavraždeniu, bolo to plánované, vieme zhruba, ktoré osoby sa na vražde podieľali a vznikol vyšetrovací tím. Prebieha komunikácia so spravodajskými službami. Najprv musí byť známy skutkový stav, až potom môže prísť na rad otázka sankcií. Sankcie musia byť v súlade s tým, čo sa stalo, musia byť širokospektrálne. Bolo by demagogické povedať si, že prestaneme predávať len zbrane. Aký vplyv mal predaj zbraní na vraždu Chášakdžího? Naša reakcia musí byť primeraná a musí ísť voči konkrétnym osobám, ktoré majú podiel na vražde. A naša reakcia musí byť koordinovaná, a to na úrovni celej Európskej únie,“ povedal Macron.

Merkelová podporuje zmrazenie exportov

K otázke sankcií pre Saudskú Arábiu sa vyjadril aj slovenský premiér Pellegrini. Chápe špeciálnu pozíciu Francúzska v otázke sankcií, na druhej strane avizoval, že ak bude európske riešenie, Slovensko sa k nemu pridá.

„Naše väzby sú minimálne, chápem, že v prípade Francúzska ide o komplexnejší problém. Ak sa dohodneme v EÚ na uvalení embarga, pridáme sa,“ povedal.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová pre vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího podporuje zmrazenie exportov zbraní do Saudskej Arábie. Merkelová v tejto súvislosti povedala, že "súhlasí s tými, čo vravia, že exporty zbraní, ktoré sú už teraz obmedzené, za súčasnej situácie nemôžu pokračovať".

Nemecký minister zahraničia Heiko Maas vyzval na zastavenie dodávok nemeckých zbraní do Saudskej Arábie, kým sa neskončí vyšetrovanie prípadu. Merkelová úmrtie novinára na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule opätovne odsúdila a vyzvala Rijád na bližšie objasnenie celej záležitosti. Saudská Arábia minulý piatok konečne priznala, že jej agenti novinára 2. októbra na konzuláte zavraždili, poprela však, že by o tom vedel kráľ Salmán alebo korunný princ Muhammad bin Salmán.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !